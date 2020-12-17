Навальный о своем отравлении: Путин все признал

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы спецслужбы хотели отравить российского оппозиционера Алексея Навального, то "довели бы это до конца". Оппозиционер назвал "потрясающе" логичным его умозаключение.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный написал в Twitter, что два раза смотрел ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос о его отравлении.

Путина на сегодняшней пресс-конференции спросили, почему в РФ, учитывая расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ, не открыли дело по этому поводу.

"Это не расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы это прекрасно знают и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания и так далее. Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А раз так, за ним спецслужбы должны присматривать, но это не значит, что его надо травить. Кому он нужен-то? Если уже хотели бы, довели бы до конца", – ответил президент РФ.

Навальный отметил, что "Путин все признал".

"В своем стиле (ЦРУ-ЦРУ), но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, [сотрудники] ФСБ ездили за мной по пятам четыре года, но не травили. Потому что "если хотели бы отравить, то получилось бы". [...] Потрясающая логика. "ЦРУ отслеживает телефоны сотрудников ФСБ, и поэтому ФСБ следило за Навальным", – написал оппозиционер.

Посмотрел ещё раз. Потрясающая логика.

"ЦРУ отслеживает телефоны сотрудников ФСБ и поэтому ФСБ следило за Навальным". — Alexey Navalny (@navalny) December 17, 2020

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент России Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

В расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel говорится, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия.

Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на него террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.