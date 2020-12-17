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Навальный о своем отравлении: Путин все признал

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы спецслужбы хотели отравить российского оппозиционера Алексея Навального, то "довели бы это до конца". Оппозиционер назвал "потрясающе" логичным его умозаключение.

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Навальный: Путин понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства
Навальный: Путин понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный написал в Twitter, что два раза смотрел ответ президента РФ Владимира Путина на вопрос о его отравлении.

Путина на сегодняшней пресс-конференции спросили, почему в РФ, учитывая расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ, не открыли дело по этому поводу.

"Это не расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы это прекрасно знают и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания и так далее. Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А раз так, за ним спецслужбы должны присматривать, но это не значит, что его надо травить. Кому он нужен-то? Если уже хотели бы, довели бы до конца", – ответил президент РФ.

Навальный отметил, что "Путин все признал".

"В своем стиле (ЦРУ-ЦРУ), но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, [сотрудники] ФСБ ездили за мной по пятам четыре года, но не травили. Потому что "если хотели бы отравить, то получилось бы". [...] Потрясающая логика. "ЦРУ отслеживает телефоны сотрудников ФСБ, и поэтому ФСБ следило за Навальным", – написал оппозиционер.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент России Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

В расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel говорится, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия.

Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на него террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, ФСБ, ЦРУ, покушение, отравление, расследование, спецслужбы, отравление Навального
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