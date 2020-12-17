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Путин об отравлении Навального: За ним должны присматривать спецслужбы, но это не значит, что его травить нужно

Президент России Владимир Путин считает, что если бы спецслужбы хотели отравить российского оппозиционера Алексея Навального, то "довели бы это до конца".

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Навального отравили 20 августа в Томске
Навального отравили 20 августа в Томске
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный пользуется поддержкой спецслужб США, поэтому спецслужбы РФ должны за ним присматривать. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции, которая проходит 17 декабря. Пресс-конференцию в YouTube транслирует телеканал НТВ.

Вопрос о том, кто отравил Навального и почему в России до сих пор не открыто дело по факту отравления, задал журналист LifeNews Александр Юнашев. Он сослался на расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ.

"Это не расследование, это легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Наши спецслужбы это прекрасно знают и пользуются телефонами там, где считают нужным не скрывать свое место пребывания и так далее. Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США. А раз так, за ним спецслужбы должны присматривать, но это не значит, что его надо травить. Кому он нужен-то? Если уже хотели бы, довели бы до конца", – сказал Путин.

Он отметил, что после обращения жены оппозиционера Юлии Навальной сразу дал команду о том, чтобы отравленного оппозиционера выпустили в Германию.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". 

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент России Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

В расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel говорится, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия

Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на него террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Теги: Владимир Путин, Алексей Навальный, CNN, Bellingcat, Новичок, отравление Навального
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