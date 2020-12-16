Навальный: Я возвращаюсь в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в РФ ему "есть чем заняться".

Российский оппозиционер Алексей Навальный намерен вернуться в РФ, как только ему разрешат врачи. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 15 декабря.

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что Навального в Томске отравила группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. Кроме того, по данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании, политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Операцией, заявил Навальный, управлял лично президент РФ Владимир Путин.

Слушатели "Эха Москвы" спросили оппозиционера, как он после этого собирается возвращаться в Россию и понимает ли, что этим расследованием "закрыл себе путь" в страну.

"Не понимаю, почему я этим расследованием закрыл себе дорогу. Это же не моя проблема. Это проблема Путина, который, очевидно, ненавидит меня и в моем лице всех людей, которые не согласны с коррупцией и узурпацией власти. Поэтому он решил всем этим людям отправить такое послание, убив меня. Но такие люди все равно остаются в России. Их много миллионов. И наверное, их станет сейчас еще больше после того, как раскрыто это преступление. Поэтому я возвращаюсь в Россию, которая моя страна, где я пользуюсь довольно большой поддержкой", – ответил Навальный.

Оппозиционер сказал, что в РФ ему "есть чем заняться", но даты возвращения не назвал.

"Это вопрос не ко мне, это вопрос к врачам. Просто я сдам анализы, они мне скажут типа "все окей, ты можешь ехать и смело идти в эфир "Эха Москвы". И если [ведущий радиостанции] Максим Курников даст тебе чай с "Новичком", у тебя как минимум есть небольшой шанс выжить". Вот тогда я и вернусь", – добавил Навальный.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.