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"Не придумали, что врать об истории с отравлением Навального". Песков отменил брифинги во вторник и среду

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объявил об отмене пресс-брифингов на следующий день после выхода расследования об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Он мотивировал отмену брифингов подготовкой к пресс-конференции главы Кремля, но раньше так не делали, отметило "Радио Свобода".

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Песков пока не комментировал новое расследование об отравлении Навального
Песков пока не комментировал новое расследование об отравлении Навального
Фото: ЕРА

Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 15 декабря, на следующий день после выхода расследования об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, отменил традиционное общение с журналистами в формате конференс-колла. 

Об этом в Twitter написал корреспондент британской The Independent Оливер Кэрролл. 

Брифингов не будет сегодня и 16 декабря. 

Как сообщил Кэрролл, Песков объяснил свое решение подготовкой к пресс-конференции Путина, запланированной на 17 декабря. 

Однако, как отмечает "Радио Свобода", ранее к таким мерам перед пресс-конференциями главы Кремля не прибегали. Песков не проводил традиционные брифинги, когда болел коронавирусной инфекцией и некоторое время весной 2020-го. До этого он не отменял конференс-коллы. 

Навальный иронично отреагировал на заявление Пескова. 

"Журналисты сообщают, что Песков отменил все пресс-брифинги. "Мы пока не придумали, что вам врать об истории с отравлением Навального", – сообщил пресс-секретарь президента России", – написал Навальный в Twitter. 

14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что Навального в Томске отравила группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. Кроме того, по данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия

В Кремле пока не комментировали расследование. 

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". 

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, Кремль, Дмитрий Песков, отравление, пресс-конференция, брифинг, отравление Навального
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