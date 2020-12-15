Навальный заявил, что Путин лично управлял его отравлением

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный не сомневается в том, что операцию по его отравлению санкционировал лично президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Нет ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией, сказал Навальный. Сама операция по отравлению длилась почти четыре года, в ней задействовали десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ. Отравление ФСБ осуществляла именно как государственную задачу, убежден оппозиционер.
"Это не то, что они встретились в кафе "Ромашка" и друг другу намеками что-то сказали. Это была формальная операция", – пояснил он.
Директор ФСБ Александр Бортников, по словам Навального, никогда бы не сделал такого без приказа Путина, потому что это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу России.
Навальный высказал мнение, что Путин до сих пор руководит ФСБ в оперативном режиме.
"Он встречается с заместителями Бортникова, руководителями подразделений. Сумасшедший, параноидальный человек в бункере занимается только тем, что рулит своим любимым ФСБ", – сказал российский политик.
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.
22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.
Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.
Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".
15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.