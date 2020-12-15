Навальный заявил, что Путин лично управлял его отравлением

Российский оппозиционер Алексей Навальный сказал, что у него нет сомнений в том, что президент России Владимир Путин управлял его отравлением. Операция по отравлению длилась почти четыре года, полагает политик.

Навальный думает, что Путин до сих пор руководит ФСБ Фото: ЕРА

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный не сомневается в том, что операцию по его отравлению санкционировал лично президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Нет ни малейших сомнений, что Путин управляет этой ситуацией, сказал Навальный. Сама операция по отравлению длилась почти четыре года, в ней задействовали десятки людей, в том числе несколько генералов ФСБ. Отравление ФСБ осуществляла именно как государственную задачу, убежден оппозиционер.

"Это не то, что они встретились в кафе "Ромашка" и друг другу намеками что-то сказали. Это была формальная операция", – пояснил он.

Директор ФСБ Александр Бортников, по словам Навального, никогда бы не сделал такого без приказа Путина, потому что это настоящий террористический акт по Уголовному кодексу России.

Навальный высказал мнение, что Путин до сих пор руководит ФСБ в оперативном режиме.

"Он встречается с заместителями Бортникова, руководителями подразделений. Сумасшедший, параноидальный человек в бункере занимается только тем, что рулит своим любимым ФСБ", – сказал российский политик.