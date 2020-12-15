В Кремле думают, что кого-то еще интересует их мнение об отравлении Навального. Расслабьтесь, ваше мнение публику интересует чисто по приколу

Мне кажется, Кремль немножко не догоняет и не понимает той ситуации, в которой он оказался. Мне это стало понятно еще в деле ЮКОС против РФ.

В этом деле Кремль все время пытается выставить себя неким действующим лицом: то КС разъяснит, что международные договоры на территории РФ могут и не действовать, то поправки в конституцию примут по тому же поводу.

И невдомек болезному, что никто уже ничего ему на территории РФ доказывать не собирается. Уже никаких иллюзий ни у кого нет по поводу "торжества права" на этой 1/7 части суши...

И что все действия по взысканию с него денег будут осуществляться за пределами РФ, а там его законы и постановления – не действуют... Печалька, правда, Владимир Владимирович?

Так и с отравлением Навального: в Кремле думают, что кого-то еще интересует их мнение по этому поводу. Они там сейчас лихорадочно придумывают какой-нибудь медиаплан, как они будут отрабатывать этот провал.

Хочется им сказать: "Ребята, расслабьтесь. Ваше мнение публику интересует чисто по приколу: что еще смешного вы придумаете?" Серьезно с вами ваш бред и вранье никто обсуждать уже давно не собирается. Да и с кем его обсуждать, если вы все время врете и врете?

Кремль думает, что его ответ по этому поводу еще кому-то интересен. А он никому уже не интересен. Все знают все: "вывсеврете", "этолетчикволошин", "адокажите" и т.д.

Особенно тупо выглядит совсем уже дедсадовская отмазка, когда человека приперли к стенке неопровержимыми доказательствами, а он все твердит: "А вы докажите". Дебил, разуй глаза: уже все доказали! Уже твоего признания не нужно, ау...

Все, поезд ушел...

Источник: Альфред Кох / Facebook