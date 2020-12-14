Журналисты пришли домой к сотруднику ФСБ, которого они подозревают в отравлении Навального

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что российского оппозиционера Алексея Навального в Томске отравила группа сотрудников ФСБ РФ. К одному из них – Олегу Таякину – журналистка CNN Клариса Уард пришла домой, чтобы расспросить об отравлении.

Журналисты считают, что Таякин (на фото) являлся старшим членом группы по отравлению Навального Скриншот: The Insider Russia / Facebook

Журналисты CNN пришли домой к сотруднику ФСБ РФ Олегу Таякину, который фигурирует в журналистском расследовании об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Видео в Facebook опубликовало издание The Insider Russia, которое тоже участвовало в расследовании.

Журналистка Клариса Уард успела задать Таякину только один вопрос: "Это ваша команда отравила Навального?" После этого мужчина захлопнул дверь.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что Навального в Томске отравила группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. Журналисты считают, что Таякин являлся старшим членом группы по отравлению. Они отмечали, что по образованию мужчина – медик.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.