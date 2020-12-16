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Лавров назвал "забавным" расследование об отравлении Навального

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в РФ уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны, "просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление [российского оппозиционера Алексея] Навального".

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Лавров (на фото) заявил, что все новости об отравлении Навального "забавно читать"
Лавров (на фото) заявил, что все новости об отравлении Навального "забавно читать"
Фото: EPA

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает несерьезными публикации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил на пресс-конференции в Загребе, сообщает "Интерфакс".

Российский министр отметил, что в РФ "уже привыкли к тому, что США, да и другие западные страны, просто объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального".

Он заявил, что все новости об отравлении Навального "забавно читать", добавив, что манера, в которой эти новости преподносятся, говорит о том, что у западных партнеров России "отсутствует наличие каких-либо этических норм и каких-либо навыков нормальной дипломатической работы".

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". 

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент России Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

В расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel говорится, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия

Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на него террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Теги: Россия, Алексей Навальный, Сергей Лавров, расследование, отравление Навального
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