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Люди, отравившие Навального, могут быть причастны к отравлению других оппозиционеров – автор расследования

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что у сотрудников ФСБ, готовивших отравление российского оппозиционера Алексея Навального, были и другие цели.

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Группа из восьми сотрудников ФСБ три года сопровождала Навального, потому она в любой момент могла получить приказ о его устранении
Группа из восьми сотрудников ФСБ три года сопровождала Навального, потому она в любой момент могла получить приказ о его устранении
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Группа из восьми сотрудников ФСБ три года сопровождала российского оппозиционера Алексея Навального почти во всех его поездках, потому она могла получить приказ о его устранении. Об этом журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев рассказал в интервью "Медузе", опубликованном 16 декабря.

"По одной из гипотез, руководство ФСБ дало им приказ быть готовыми к спецоперации [в любой момент] и ждать политического решения, приказа сверху. Поэтому они должны были все время быть рядом [с Навальным] на случай, если придется все-таки его устранить", – отметил расследователь.

По его словам, по другой версии, они совершили много неудачных попыток.

"Не так-то просто отравить человека "Новичком". Дело в том, что с таким нервно-паралитическим ядом самое сложное – это дозировка. В лабораторных условиях достаточно легко найти дозу, которая обеспечит летальный исход, но не оставит следов и не создаст опасности для самого отравителя", – сказал Грозев.

Он отметил, что у группы, которая отравила Навального, могли быть и другие цели.

"В своих поездках они часто оказывались далеко от Навального: летали в Грозный, в Минеральные Воды, в Дагестан и Северную Осетию, то есть в места, где есть сепаратистские движения, боевики. И в города вроде Омска или Барнаула. Мы пока не понимаем, чем они там занимались", – подчеркул журналист.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". 

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент России Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

В расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel говорится, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия

Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на него террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Теги: Россия, Алексей Навальный, ФСБ, отравление, Bellingcat, Медуза, Новичок, Христо Грозев, отравление Навального
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