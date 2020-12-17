Немецкая прокуратура допросила Навального по запросу РФ

По словам российского оппозиционера Алексея Навального, допрос в немецкой прокуратуре по делу о его отравлении длился целый день.

Немецкая прокуратура 17 декабря допросила российского оппозиционного политика Алексея Навального по делу о его отравлении.

Об этом оппозиционер сообщил в Twitter.

"Судя по количеству сообщений в моем телефоне, [президент России Владимир] Путин сказал что-то о расследовании про отравителей из ФСБ. Пока ничего не знаю – весь день был на допросе. Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей", – написал Навальный.

Так. Судя по количеству сообщений в моем телефоне, Путин сказал что-то о расследовании про отравителей из ФСБ. Пока ничего не знаю - весь день был на допросе. Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей. Сейчас посмотрю, что там такое. — Alexey Navalny (@navalny) December 17, 2020

11 сентября после получения запроса от РФ Генпрокуратура Берлина сообщала в Twitter, что уполномочена управлением берлинского сената юстиции предоставить правовую помощь России, но только с согласия Навального.

Die #StaatsanwaltschaftBerlin ist von der SenJustVA beauftragt, Rechtshilfe für das russische Rechtshilfeersuchen durchzuführen und dazu Auskünfte zu dem Gesundheitszustand von A. Nawalny – vorbehaltlich dessen Zustimmung – einzuholen. Weitere Auskünfte sind derzeit nicht möglich https://t.co/0my9vZ2tyH — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) September 11, 2020

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

В расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel говорится, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия.

Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на него террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.