ГОРДОН
 
 
МИР

Шнуров спросил у Путина, почему российские хакеры не помогли Трампу избраться на второй срок

Российский музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров задал вопрос президенту России Владимиру Путину о том, предоставит ли РФ политическое убежище президенту США Дональду Трампу, если он попросит.

Путин: Это не вопрос, а провокация
Путин: Это не вопрос, а провокация
Фото: kremlin.ru

Российский музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров во время итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая проходит 17 декабря, задал ему два вопроса – один от телеканала, а второй от себя лично. Пресс-конференцию в YouTube транслирует телеканал НТВ.

Шнуров отметил, что "самый козырный вопрос" про отравление российского оппозиционера Алексея Навального оставит коллегам.

"Так как канал у нас международный, вопрос мой будет следующий: почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться [президенту США Дональду] Трампу. Они что, все эмигрировали в Силиконовую долину? Своих же не бросают, как  вы любите говорить. На какую должность может расчитывать Трамп. Приютите ли вы его, если он попросит политического убежища, как [бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена?"  – сказал Шнуров.

Путин сказал, что это не вопрос, а провокация.

"Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту США и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы. Это повод, чтобы портить отношения между Россией и США", – считает президент РФ.

Он подчеркнул, что Трампу нет необходимости трудоустраиваться в России, потому что он не собирается уходить из политической жизни США.

Второй вопрос, "от себя", Шнуров задал о том, "как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику".

"Обратитесь к классике советского кино. При падении секции батареи на ногу надо говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике", – отметил Путин.

Он поблагодарил Шнурова за то, что тот не использовал ненормативную лексику  в своем вопросе.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

В июле 2017 года Трамп сказал, что в президентские выборы в США в 2016 году вмешалась Россия, но не исключил причастность к этому других стран. В ноябре 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. В феврале 2018 года Трамп написал в Twitter, что кибервмешательство в ход выборов могли осуществить Россия, Китай или хакер, не связанный ни с одним государством.

13 июля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения 12 офицерам Главного управления разведки минобороны РФ в связи с вмешательством в выборы президента в 2016 году.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Алексей Навальный, Сергей Шнуров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
"Земфира". Фаны Литвиновой разглядели в ее новом рисунке подругу режиссера
Педан рассказал, почему не голосовал за Притулу на выборах мэра Киева
Педан рассказал, почему не голосовал за Притулу на выборах мэра Киева
  Тако. Простое в приготовлении блюдо на завтрак по рецепту Хайек
  Тако. Простое в приготовлении блюдо на завтрак по рецепту Хайек
MamaRika снялась обнаженной в объятиях мужа
MamaRika снялась обнаженной в объятиях мужа
Комаров: Дома не был почти три месяца и не знаю, когда буду
Комаров: Дома не был почти три месяца и не знаю, когда буду
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
  "Если бы Миронов выжил, это был бы даун 100-процентный". Ширвиндт рассказал о диагнозе и смерти актера
  Группа "Океан Ельзи" презентовала клип на трек "Тримай". Видео
  Группа "Океан Ельзи" презентовала клип на трек "Тримай". Видео
"Всем бы так выглядеть после родов!". Подольская показала фигуру в облегающем платье
"Всем бы так выглядеть после родов!". Подольская показала фигуру в облегающем платье
Беременная в третий раз Каролина Куркова снялась полностью обнаженной. Фото
Беременная в третий раз Каролина Куркова снялась полностью обнаженной. Фото
Курникова показала своих двойняшек
Курникова показала своих двойняшек
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Вот это рот!", "Главное не ...бнуться совсем". Королева рассказала, что ей доставляет удовольствие
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
"Нелепое фото", "Зачем такие жертвы?" В сети обсуждают снимок уставшей 70-летней Бабкиной
Опубликована семейная рождественская открытка принца Уильяма и герцогини Кэтрин
Опубликована семейная рождественская открытка принца Уильяма и герцогини Кэтрин
Мендель показала физкультперерыв Зеленского
Мендель показала физкультперерыв Зеленского
"Я потеряла не только мужчину, но и друга". Гросу поделилась личными переживаниями
"Я потеряла не только мужчину, но и друга". Гросу поделилась личными переживаниями
"Главное чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
"Главное – чтобы ей нравилось". 71-летняя Пугачева планирует записать новую песню
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
Елизавета II определилась, кто из членов королевской семьи будет представлять ее интересы на официальных мероприятиях – СМИ
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS