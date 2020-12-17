Шнуров спросил у Путина, почему российские хакеры не помогли Трампу избраться на второй срок

Российский музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров задал вопрос президенту России Владимиру Путину о том, предоставит ли РФ политическое убежище президенту США Дональду Трампу, если он попросит.

Российский музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров во время итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая проходит 17 декабря, задал ему два вопроса – один от телеканала, а второй от себя лично. Пресс-конференцию в YouTube транслирует телеканал НТВ.

Шнуров отметил, что "самый козырный вопрос" про отравление российского оппозиционера Алексея Навального оставит коллегам.

"Так как канал у нас международный, вопрос мой будет следующий: почему русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться [президенту США Дональду] Трампу. Они что, все эмигрировали в Силиконовую долину? Своих же не бросают, как вы любите говорить. На какую должность может расчитывать Трамп. Приютите ли вы его, если он попросит политического убежища, как [бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда] Сноудена?" – сказал Шнуров.

Путин сказал, что это не вопрос, а провокация.

"Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту США и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы. Это повод, чтобы портить отношения между Россией и США", – считает президент РФ.

Он подчеркнул, что Трампу нет необходимости трудоустраиваться в России, потому что он не собирается уходить из политической жизни США.

Второй вопрос, "от себя", Шнуров задал о том, "как простому русскому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику".

"Обратитесь к классике советского кино. При падении секции батареи на ногу надо говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике", – отметил Путин.

Он поблагодарил Шнурова за то, что тот не использовал ненормативную лексику в своем вопросе.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

В июле 2017 года Трамп сказал, что в президентские выборы в США в 2016 году вмешалась Россия, но не исключил причастность к этому других стран. В ноябре 2017 года президент США после встречи с Путиным заявил, что верит его заверениям о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы. В феврале 2018 года Трамп написал в Twitter, что кибервмешательство в ход выборов могли осуществить Россия, Китай или хакер, не связанный ни с одним государством.

13 июля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения 12 офицерам Главного управления разведки минобороны РФ в связи с вмешательством в выборы президента в 2016 году.