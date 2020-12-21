"Сейчас вы узнаете, почему Путин много думает о моих трусах". Навальный обнародовал видео разговора с агентом ФСБ

"Мы знаем, что он сотрудник ФСБ. Сейчас вы услышите его голос. Любая фонографическая экспертиза подтвердит, что это он. А слов его достаточно, чтобы арестовать не только убийц, но и тех, кто помогал им скрыть следы преступления. Когда президент Путин на пресс-конференции сказал: "Ну, если бы хотели отравить, то отравили бы" – фразу, которую сейчас повторяют все пропагандисты, – я просто в ладоши хлопал от радости. Потому что сотрудник ФСБ Кудрявцев ответил нам всем на этот вопрос", – подчеркнул оппозиционер.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.