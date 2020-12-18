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Венедиктов: Вот придет президент Навальный – и Соловьев будет ему вылизывать шнурки от ботинок

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов высказал мнение, что российский пропагандист Владимир Соловьев адаптируется к новым условиям в случае прихода к власти в России оппозиционера Алексея Навального.

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Венедиктов: Соловьев в нашу профессию принес дерьмо. И стал сам им
Венедиктов: Соловьев в нашу профессию принес дерьмо. И стал сам им
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский пропагандист Владимир Соловьев не верит в то, что делает. Такое мнение журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Он очень продажный. Вот придет президент [Алексей] Навальный – он будет ему вылизывать ботинки, шнурки от ботинок так же, как он вылизывает [президенту РФ Владимиру] Путину. Я прекрасно помню, как он заискивал перед [российскими политиками Борисом] Немцовым и [Анатолием] Чубайсом. Как только Немцов и Чубайс попали в оппозицию, он их стал мочить. И понятно почему. Он служит своему господину", – сказал Венедиктов.

Главред "Эха Москвы" добавил, что Соловьев в журналистскую профессию "принес дерьмо".

"Он пропагандист. Ну, хорошо. Талантливый, очень талантливый. Но он в нашу профессию принес дерьмо. И стал сам им. Ну что сделаешь?" – резюмировал Венедиктов.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Венедиктов говорил, что Соловьев – это циничный и прожженный торгаш, который "вылижет вам все от ануса до ушей".

Соловьев работает на телеканале "Россия 1", он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля.

Зарплата Соловьева на телеканале, по данным издания "Собеседник", составляет около 67 млн руб. в месяц (более $1 млн). Комментируя эту информацию, пропагандист сказал: "Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 млн. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 млн за эфир, за час!"

Соловьев не уточнил, сколько он зарабатывает, но в интервью "Комсомольской правде" в 2019 году он называл себя богатым человеком. "Я, вежливо говоря, заработал довольно приличные деньги еще в 90-е", – заявил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Алексей Навальный, пропаганда, Алексей Венедиктов, Владимир Соловьев
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