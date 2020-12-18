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Венедиктов: Кто был Навальный до отравления? А сейчас его принимают лидеры государств, к нему приезжает Меркель

Отравление позволило российскому оппозиционеру Алексею Навальному стать международно признанным лидером, заявил главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский журналист, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

 
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Немецкие журналисты сообщали о тайном визите Меркель к Навальному
Немецкие журналисты сообщали о тайном визите Меркель к Навальному
Фото: ЕРА

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального изменило его политическое будущее. Такое мнение в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Он стал международно признанным лидером. (...) Кто такой был Навальный до отравления? Да, один из лидеров уличной, а не парламентской оппозиции. Он не встречался даже с послами и послы с ним не встречались. Я почти всех послов здесь знаю западных держав. "Ну, Навальный, интересный парень". Ну и все. Сейчас его принимают лидеры государств, к нему приезжает [канцлер Германии Ангела] Меркель", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" предполагает, что теперь Навальный может начать ездить к представителям других стран и встречаться с ними.

"Это отравление очень резко за пределами страны подняло его престиж. Очень резко", – считает Венедиктов.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

В сентябре издание Der Spiegel сообщало, что Меркель тайно посещала Навального в берлинской клинике "Шарите". Оппозиционер сказал, что ничего секретного в этой встрече не было.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В МИД РФ сказали, что заявления об отравлении не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент России Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

В расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel говорится, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. Журналисты обнародовали их имена, псевдонимы, фотографии. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия.

Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на него террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Теги: Ангела Меркель, оппозиция, Алексей Навальный, Алексей Венедиктов, отравление, Алеся Бацман, журналисты, встреча
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