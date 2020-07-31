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Венедиктов: Соловьев вылижет вам все от ануса до ушей… Через анус

Российский пропагандист Владимир Соловьев хочет вновь стать привилегированным интервьюером президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

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Венедиктов о российских пропагандистах: Это люди, которые продаются
Венедиктов о российских пропагандистах: Это люди, которые продаются
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский пропагандист Владимир Соловьев – это циничный и прожженный торгаш. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Он одно время был привилегированным интервьюером [президента РФ Владимира] Путина. Да, подставка для микрофона, да, подобострастный, вылизывающий. Но мы видим, что последний год у Путина другие российские интервьюеры, а Соловьева нет. И я думаю, что он хочет вернуться на это место. А чтобы вернуться на это место, надо радикализироваться, чтобы быть радикальнее президента, чтобы ему понравиться. Насчет "сошел с ума". Он очень циничный и прожженный торгаш. В плохом смысле этого слова. Потому что торгаш – это человек, который торгуется, что-то отдает, что-то берет. Он хочет все хватать и тянуть. Поэтому я думаю, что вся его риторика наиграна", – подчеркнул Венедиктов.

Он считает, что у Соловьева, как и пропагандиста Дмитрия Киселева, нет никакой идеологии.

"Придет президент [Алексей] Навальный – будет другой Владимир Соловьев. Как другой Дмитрий Киселев. Мы же помним его в Украине. Я его встречал в российском посольстве, где он лебезил перед Порошенко. Я это видел. Я не придумываю, я это видел своими глазами. Это не по слухам. Он говорил: "Рідна Україна". Это люди, которые продаются. Есть люди с идеологией, которые верят в то, что говорят. [Пресс-секретарь "Роснефти"] Михаил Леонтьев – он такой. С ним можно говорить, но он мракобес, негодяй, людоед. Но он в это же время честный. Эти же ребята вылижут вам все от ануса до ушей… Через анус", – резюмировал Венедиктов.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: "Ах так, суки?!" Читайте полную версию интервью

Соловьев работает на телеканале "Россия 1", он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. 

Зарплата Соловьева на телеканале, по данным издания "Собеседник", составляет около 67 млн руб. в месяц (более $1 млн). Комментируя эту информацию, пропагандист сказал: "Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 млн. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 млн за эфир, за час!"

Соловьев не уточнил, сколько он зарабатывает, но в интервью "Комсомольской правде" в 2019 году он называл себя богатым человеком. "Я, вежливо говоря, заработал довольно приличные деньги еще в 90-е", – заявил он. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Дмитрий Киселев, Михаил Леонтьев, российская пропаганда, Алексей Венедиктов, Владимир Соловьев
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