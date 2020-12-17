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Венедиктов: Почему я назвал Соловьева кучкой дерьма? Я часы называю часами, рубашку – рубашкой. А кучку дерьма – кучкой дерьма

Российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что российский пропагандист Владимир Соловьев – продажный человек, который не верит в то, что делает.

 
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Венедиктов: Соловьев служит своему господину
Венедиктов: Соловьев служит своему господину
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что считает российского пропагандиста Владимира Соловьева "кучкой дерьма".

"Я часы называю часами, рубашку – рубашкой. А кучку дерьма – кучкой дерьма. Потому что Владимир Соловьев, на мой взгляд... Я же его хорошо знал со времен начала 2000-х. Он очень продажный. Он не верит в то, что делает. Вот придет президент [Алексей] Навальный – он будет ему вылизывать ботинки, шнурки от ботинок так же, как он вылизывает [президенту РФ Владимиру] Путину. Я прекрасно помню, как он заискивал перед [убитым оппозиционером Борисом] Немцовым и [главой корпорации "Роснано" Анатолием] Чубайсом. Как только Немцов и Чубайс попали в оппозицию, он их стал мочить. И понятно почему. Он служит своему господину", – отметил Венедиктов.

По его мнению, Соловьев еще всех удивит, изменив свою нынешнюю позицию.

"Есть люди, которые искренне считают Путина светочем, верят, что он принес... Вот господин [Арам] Габрелянов, который возглавлял Lifenews, – он же говорил: "Я никогда не буду критиковать три "п": президента, премьера и патриарха". Честно? Честно. Я не назову никогда его кучкой дерьма. Он заявил свою позицию – и он ее не менял. А господин Соловьев... Мы еще увидим. Он еще молодой. Он еще вас удивит. И вы поймете это", – сказал Венедиктов.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Венедиктов говорил, что Соловьев – это циничный и прожженный торгаш, который "вылижет вам все от ануса до ушей".

Соловьев работает на телеканале "Россия 1", он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. 

Зарплата Соловьева на телеканале, по данным издания "Собеседник", составляет около 67 млн руб. в месяц (более $1 млн). Комментируя эту информацию, пропагандист сказал: "Тут какие-то глупцы написали, что у меня зарплата 67 млн. Что гораздо ниже моей реальной зарплаты. 67 млн за эфир, за час!"

Соловьев не уточнил, сколько он зарабатывает, но в интервью "Комсомольской правде" в 2019 году он называл себя богатым человеком. "Я, вежливо говоря, заработал довольно приличные деньги еще в 90-е", – заявил он. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, пропаганда, Алексей Венедиктов, Алеся Бацман, Владимир Соловьев
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