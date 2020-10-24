"Если бы мне платили каждый раз, когда Соловьев в эфире врет". Собчак сняла клип о российском пропагандисте

Российская журналистка Ксения Собчак обвинила пропагандиста Владимира Соловьева во лжи и записала песню, в которой раскритиковала его.

Собчак заявила, что Соловьев обещал прийти к ней на интервью Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак перепела трек популярной исполнительницы Монеточки "Каждый раз". В своей версии журналистка раскритиковала российского пропагандиста Владимира Соловьева. Клип Собчак опубликован на ее личном YouTube-канале в рамках передачи "Осторожно: новости" (таймкод: 47.54).

Трек был записан ко дню рождения Соловьева, который был 20 октября

"Если бы мне платили каждый раз, когда Соловьев нам вновь в эфире врет, я снесла бы ВГТРК и построила бы крабовый завод", – поет Собчак.

В песне журналистка отмечает, что пропагандист "несет дичь с умным видом". Также она упоминает, что Соловьев очень часто обсуждает США и Украину, но не родную страну – Россию.

"Как экспертов ты гонишь вон, так и на тебя надо пнуть. Ты – типичный пропагандон, так и хочется натянуть", – говорится в треке Собчак.

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Видео: Ксения Собчак / YouTube

В этом же выпуске Собчак обвинила Соловьева во лжи. По ее словам, он пообещать дать ей интервью в обмен на ее приход в эфир его YouTube-передачи. Несмотря на то, что Собчак поучаствовала в его стримах, давать ей интервью он отказался, мотивировав это тем, что она много матерится.

"Прийти на "Соловьев Live" я согласилась по единственной причине – не смейтесь, пожалуйста, – бартер. Соловьев, видите ли, обещал мне, что мы честно, без кидалова обсудим этих моих проклятых крабов (Собчак хотела выкупить 40% акций дальневосточных компаний "Курильский универсальный комплекс" и "Монерон", которые занимаются добычей и торговлей крабами. – "ГОРДОН"), которых в итоге не было, а в ответ Соловьев придет на интервью ко мне", – отметила она.