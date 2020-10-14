Идея выдвижения Собчак на выборы президента в 2018 году принадлежала другу Путина – СМИ

Несколько чиновников администрации президента России и бывшие сотрудники предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак сообщили, что ее участие в выборах было согласовано с Кремлем, а идея выдвижения исходила от друга президента РФ Владимира Путина Юрия Ковальчука. Об этом пишет издание "Проект".

Участие российской телеведущей Ксении Собчак в президентских выборых 2018 года было инициировано другом президента Росии Юрием Ковальчуком. Об этом 14 октября сообщило российское издание "Проект".

"Несколько чиновников администрации президента и бывшие сотрудники предвыборного штаба Собчак утверждают: та кампания была тщательно согласована с Кремлем, а идея выдвижения исходила от Ковальчука", – отмечает издание.

По его информации, в 2018 году администрация президента РФ попросила измерить рейтинги Собчак, политика Дмитрия Гудкова, журналиста Антона Красовского, телеведущей Елены Летучей и предпринимателя Олега Тинькова.

"Летучую не выбрали, потому что ее электорат пересекался с путинским, у Гудкова были слишком хорошие рейтинги, а у Собчак – очень высокая известность и при этом огромный антирейтинг. В Кремле поняли, что она идеально подходит. Так появилась кампания "Против всех", – отмечает "Проект".

По информации источника, перед началом кампании Собчак несколько раз встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным для согласования финансирования ее кампании и "понятийных вопросов", о чем она могла говорить во время агитации.

Собчак опровергает причастность Кремля к своему участию в выборах.

26 декабря 2017 года Центральная избирательная комиссия РФ разрешила Собчак участвовать в президентских выборах, которые состоялись 18 марта 2018 года.