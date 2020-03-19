Путин: Я не царствую. Я работаю каждый день

Президент России Владимир Путин не считает себя царем, потому что царь – "это тот, кто сидит, сверху посматривает и только шапку примеряет", а он каждый день работает.

Путин заявил, что пока не знает, чем будет заниматься через четыре года Фото: EPA

Президент России Владимир Путин не считает, что его можно называть царем. Об этом он сказал в интервью ТАСС, которое 19 марта опубликовано в YouTube.

"Это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", – сказал Путин.

Журналист спросил у президента РФ, останется ли он "с нами навсегда". Президент ответил: "Если вы захотите. Вопрос: в каком качестве?". У него уточнили, а в каком качестве он сам себя видит.

"Не знаю, посмотрим. Впереди еще много времени... Впереди еще четыре года, у меня сейчас нет ответа", – сказал Путин.

Он согласился с журналистом, что из-за этой неопределенности "элиты [в РФ] могут нервничать".

"Это я понимаю, да. Элиты могут нервничать. Это минус. Возможна разбалансировка, я отдаю себе в этом отчет. Но все-таки первичный источник власти – это народ. Я говорю без рисовки без всякой. Для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос", – заявил он.

Путин сказал, что ему "даже в голову не приходило", что он столько лет будет находиться у власти. Он утверждает, что в 2008 году не знал, что через четыре года вернется на должность главы государства.

"Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант – такая возможность была", – сказал он.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

16 марта Конституционный суд РФ признал закон о поправке в конституцию соответствующим основному закону страны. Среди прочего закон содержит норму о так называемом обнулении президентских сроков Путина. Согласно выводу суда, президент РФ сможет вновь участвовать в выборах вне зависимости от числа сроков, в течение которых он занимал должность главы государства на момент вступления в силу изменений в конституцию.

После решения Конституционного суда поправки в конституцию должны утвердить на всероссийском голосовании, оно назначено на 22 апреля.

Некоторые российские ученые, писатели, юристы и журналисты выступили против внесения поправок в основной закон. 14–15 марта в нескольких городах России прошли акции протеста против обнуления президентских сроков Путина, в Москве задержали около 50 человек.

Следующие президентские выборы должны состояться в РФ в 2024 году.