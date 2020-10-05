Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2020
 
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"Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), объясняя российской журналистке Ксении Собчак отличие мужского стриптиза от женского, закинул ее ноги себе на талию.

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Тарзан: Мужик не должен говорить, какой он классный. Мужик должен быть страстный
Тарзан: Мужик не должен говорить, какой он классный. Мужик должен быть страстный
Фото: tarzan___official / Instagram

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) во время интервью, которое вышло 5 октября на YouTube-канале "Ксения Собчак", показал его ведущей Ксении Собчак фрагмент мужского стриптиза.

Отвечая на вопрос Собчак о том, чем мужской стриптиз отличается от женского, Тарзан заявил, что мужчина во время танца должен демонстрировать страсть.

"Девушка – она априори прекрасна для меня. Вот что бы она, сука, не вытворяла на сцене, она прекрасна. Она может просто раздеться и ничего не делать. Мужик не должен говорить, какой он классный. Мужик должен быть страстный", – заявил Тарзан.

Чтобы продемонстрировать это на примере, стриптизер встал перед сидящей на диване Собчак, и закинул ее ноги себе на талию.

"Ты моя!" – заявил он.

После этого Собчак со смехом покинула место съемки, сообщив, что программа закончена.

Фрагмент видео, на котором Тарзан демонстрирует Собчак стриптиз, можно посмотреть начиная с шестой минуты.

ВИДЕО
Видео: Ксения Собчак / YouTube

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

Тарзан женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену в интервью Собчак, Тарзан назвал супругу святой.

Теги: Ксения Собчак, Тарзан, танец, Сергей Глушко, стриптиз
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