  "Ты моя!" Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), объясняя российской журналистке Ксении Собчак отличие мужского стриптиза от женского, закинул ее ноги себе на талию.

Тарзан: Мужик не должен говорить, какой он классный. Мужик должен быть страстный Фото: tarzan___official / Instagram

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) во время интервью, которое вышло 5 октября на YouTube-канале "Ксения Собчак", показал его ведущей Ксении Собчак фрагмент мужского стриптиза.

Отвечая на вопрос Собчак о том, чем мужской стриптиз отличается от женского, Тарзан заявил, что мужчина во время танца должен демонстрировать страсть.

"Девушка – она априори прекрасна для меня. Вот что бы она, сука, не вытворяла на сцене, она прекрасна. Она может просто раздеться и ничего не делать. Мужик не должен говорить, какой он классный. Мужик должен быть страстный", – заявил Тарзан.

Чтобы продемонстрировать это на примере, стриптизер встал перед сидящей на диване Собчак, и закинул ее ноги себе на талию.

"Ты моя!" – заявил он.

После этого Собчак со смехом покинула место съемки, сообщив, что программа закончена.

Фрагмент видео, на котором Тарзан демонстрирует Собчак стриптиз, можно посмотреть начиная с шестой минуты.

ВИДЕО

Видео: Ксения Собчак / YouTube

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.

Тарзан женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Комментируя измену в интервью Собчак, Тарзан назвал супругу святой.