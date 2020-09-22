"Мы с Наташкой любим друг друга!". Изменивший Королевой Тарзан высказался об их отношениях

Муж российской певицы Наташи Королевой стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), признавшийся в адюльтере, пожелал друзьям такой любви, как у них с женой.

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) разместил в Instagram видео своего выступления на празднике.

"Саша и Лена! Будьте счастливы, друзья! И любите друг дружку крепко, как мы с Наташкой любим друг друга!" – написал он.

На каком именно мероприятии было снято видео, стриптизер не уточнил.

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Любовница Тарзана, 23-летняя Анастасия Шульженко заявила, что боится за свою жизнь и за своих близких.

Российский адвокат Вадим Лялин рассказал, что Королева подала в суд на 23-летнюю девушку, заявившую, что она беременна от Тарзана. Эта девушка сдала тест в эфире телешоу, оказалось, что она не беременна.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.