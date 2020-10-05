  "Ей тяжело". Тарзан рассказал, как Королева отреагировала на измену

По словам российского стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), после измены у него с женой певицей Наташей Королевой были "разборки".

Тарзан и Королева поженились в 2003 году Фото: tarzan___official / Instagram

Российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) в интервью, которое вышло 5 октября на YouTube-канале "Ксения Собчак", назвал свою жену певицу Наташу Королеву святой.

"Ей, конечно, тяжело. Она просто святая. Она лучше всех", – заявил Тарзан.

По словам стриптизера, супруга простила ему измену, так как знает, что он ее любит.

"Конечно, у нас была разборка. Я сказал: "Наташа, я приму любое твое решение. Решишь разводиться, выгонять – я понимаю, что достоин этого", – рассказал он.

Тарзан подчеркнул, что после измены сам предложил Королевой определиться, вместе они будут или врозь.

"Мы решили, что мы вместе, что это такое испытание и мы должны его пройти", – резюмировал Тарзан.

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Видео: Ксения Собчак / YouTube

15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене, певице Наташе Королевой, с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Наташа Королева и Тарзан поженились в 2003 году. Их сын Архип родился вне брака, еще в 2002 году. В августе супруги отметили 17-летие совместной жизни.