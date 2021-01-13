Перед возвращением Навального в РФ желаю ему не повторять ошибку Немцова. Российские власти – не люди. Они животные

Я как-то спросил у Бори Немцова:

– Боря! Вот ты такой умный человек, кандидат физико-математических наук, опытный политик, взрослый 50-летний мужчина... Почему ты все время им проигрываешь?

И он мне ответил:

– Я все время недооцениваю степень их отвязки.

Перед возвращением я хотел бы пожелать Алексею Навальному не повторять ошибку Бори.

Не хочу лезть с советами, но скажу одно: вы, Алексей, имеете дело не с людьми. Самая главная ошибка оппозиции – это антропоморфизм власти.

Они – не люди. Они животные. Ими движут звериные инстинкты. Никакого отношения к морали эти люди не имеют. Боюсь, что они просто недоумевают, когда им говорят, что она существует.

Или другая модель: они нас не считают за людей. Для них этика существует только внутри их класса. По отношению к "низшим" слоям этики нет. Есть лишь право хозяина и приказ.

Так в сословном государстве крестьянин не мог вызвать дворянина на поединок. Равно как и оскорбление от крестьянина не было поруганием чести.

В конце концов если собака на тебя лает – это же не повод на нее обижаться... Сначала можно просто не замечать. А если она не успокаивается – то сильно побить. Или усыпить, в конце концов. Если уже совсем ничего не понимает...

В любом случае, вы должны ожидать от них любой пакости. Впрочем, вся ваша история с отравлением об этом говорит совершенно отчетливо.

Источник: Альфред Кох / Facebook

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