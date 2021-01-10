"Неприемлемый акт цензуры". Навальный раскритиковал блокировку Трампа в Twitter

Блокировкой аккаунта Трампа в Twitter могут воспользоваться в будущем "враги свободы по всему миру", считает российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Я считаю, что бан президента Трампа в Twitter – это неприемлемый акт цензуры", – написал политик.

1. Я считаю, что бан президента Трампа в твиттере - это неприемлемый акт цензуры. Тред. — Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021

В соцсети, по словам Навального, совершенно спокойно существуют аккаунты "чудовищных убийц", а также лжецов и воров.

6. Здесь совершенно спокойно существую аккаунты тех, кто в буквальном смысле чудовищные убийцы (Путин или Мадуро) или лжецы и воры (Медведев). — Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021

"Twitter, Facebook и Instagram много лет являются площадками, где процветает и эффективно работает "фабрика троллей" [президента России Владимира] Путина и ее аналоги из других авторитарных стран", – отметил он.

7. Твиттер, Фейсбук и Инстаграм много лет являются площадками, где процветает и эффективно работает "фабрика троллей" Путина и ее аналоги из других авторитарных стран. — Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021

Блокировку аккаунта Трампа возьмут на вооружение "враги свободы по всему миру", считает Навальный.

"И в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить: это мировая практика, заблокировали же Трампа в Twitter", – считает российский оппозиционер.

11. Этим прецедентом будут активно пользоваться враги свободы по всему миру. И в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить: это мировая практика, заблокировали же Трампа в твиттере. — Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021

Twitter объявил о блокировке аккаунта Трампа (@realDonaldTrump) поздно вечером 8 января. В заявлении компании говорилось, что его последние твиты могут быть восприняты как подстрекательство к насилию. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты также заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.