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Цукерберг заявил, что аккаунты Трампа в Facebook и Instagram продолжат блокировать

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что президент США Дональд Трамп минимум две недели не сможет пользоваться своими страницами в Facebook и Instagram, потому что "в этот период риски слишком высоки".

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Страницы Трампа были заблокированы на 24 часа в соцсетях Facebook и Instagram после штурма Капитолия
Страницы Трампа были заблокированы на 24 часа в соцсетях Facebook и Instagram после штурма Капитолия
Фото: EPA

События 6 января в Вашингтоне демонстрируют, что президент США Дональд Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, "чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному преемнику Джо Байдену". Такое заявление сделал в Facebook основатель социальной сети Марк Цукерберг.

"Его решение использовать эту платформу для оправдания, а не осуждения действий его сторонников у здания Капитолия, справедливо обеспокоило людей в США и во всем мире. Вчера мы удалили эти заявления, потому что полагали, что их эффект – и, вероятно, их цель – спровоцировать дальнейшее насилие", – подчеркнул Цукерберг.

По его словам, после подтверждения результатов президентских выборов Конгрессом приоритетной задачей для США является обеспечение мира в оставшиеся 13 дней до инаугурации Байдена.

Цукерберг напомнил, что Facebook иногда маркировал посты Трампа, иногда удалял их, если они нарушали политику соцсети.

"Мы делали это, потому что считаем, что общественность имеет право на максимально широкий доступ к политическим заявлениям, даже спорным. Но нынешний контекст принципиально отличается от использования нашей платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства", – заявил основатель Facebook.

По информации Цукерберга, блокировка аккаунтов Трампа в двух соцсетях, принадлежащих Facebookбудет продлена.

"Мы считаем, что риски позволить президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в этот период слишком велики. Поэтому продлеваем блокировку в его аккаунтах Facebook и Instagram на неопределенный срок и минимум на ближайшие две недели до завершения мирного перехода власти.

https://www.facebook.com/zuck/posts/10112681480907401

6 января видеообращение Трампа, адресованное его сторонникам, которые взяли штурмом Капитолий, удалили с официальных страниц Трампа в Facebook, YouTube и TwitterВ своем обращении Трамп повторил, что "выборы были украдены". Вице-президент Facebook Гай Розен в Twitter заявил, что решение было принято в связи с чрезвычайной ситуацией.

Страницы президента США были заблокированы на 24 часа в соцсетях Facebook и Instagram. В течение суток он не мог  ничего распространять в своих аккаунтах.

Компания Twitter заморозила аккаунт  Трампа на 12 часов, он временно не может размещать публикации на своей странице. Об этом 7 января сообщила служба по безопасности соцсети.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Во время беспорядков погибло как минимум четыре человека, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Решение Конгресс принял на несколько часов позже запланированного, так как заседание было прервано сторонниками Трампа, которые взяли штурмом Капитолий.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Трамп был несогласен с результатами выборов и неоднократно оспаривал их в разных судах.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Сегодня Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Теги: США, Facebook, Twitter, Джо Байден, Марк Цукерберг, Вашингтон, Дональд Трамп, Instagram
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