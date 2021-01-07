В Вашингтоне объявили режим чрезвычайного положения до инаугурации Байдена

В Вашингтоне на 15 дней объявили режим чрезвычайного положения в связи с массовыми беспорядками на фоне президентских выборов. Об этом 6 января говорится в сообщении на сайте администрации Вашингтона.
"Мэр Мюриэл Баузер издала распоряжение мэра 2021-003, продлевающее действие чрезвычайного положения, объявленной ранее сегодня, в общей сложности на 15 дней", – сообщили в администрации.
В ведомстве отметили, что причиной режима ЧП стали насильственные акции протеста сторонников действующего президента Дональда Трампа, которые накануне штурмовали здание Конгресса США.
"Сегодня они пытались сорвать слушания в Конгрессе относительно принятия голосов коллегии выборщиков. Президент Трамп продолжает разжигать гнев и насилие, заявляя, что президентские выборы были недействительными. Люди недовольны судебными постановлениями и выводами государственных избирательных комиссий, и можно ожидать, что некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации", – говорится в сообщении.
6 января перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.
Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников "сохранять мир" и не применять насилие.
Известно о как минимум четырех погибших в результате беспорядков в Вашингтоне.
Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.
Трамп пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.
Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.