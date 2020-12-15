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Байден после голосования коллегии выборщиков заявил о победе демократии и призвал "перевернуть страницу" и объединяться

По словам избранного президента США Джо Байдена, "пламя демократии" было зажжено США давным-давно и "ничто, даже пандемия или злоупотребление властью, не может потушить это пламя".

Байден раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов
Байден раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов
Фото: EPA

Избранный президент США Джо Байден после голосования коллегии выборщиков 14 декабря призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Об этом сообщает CNN.

По словам Байдена, "пламя демократии" было зажжено США давным-давно и "ничто, даже пандемия или злоупотребление властью, не может потушить это пламя".

Он раскритиковал попытки своего конкурента, нынешнего президента Дональда Трампа, оспорить результаты выборов.

"Я искренне надеюсь, что мы больше никогда не увидим, чтобы кто-то подвергался угрозам и злоупотреблениям, как на этих выборах. Это просто бессовестно", – подчеркнул избранный президент.

Байден сказал, что надо "перевернуть страницу и объединиться". По его словам, "в этой битве за душу Америки победила демократия".

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. Результаты направят в Сенат. Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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