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14 декабря коллегия выборщиков проголосует за следующего президента и вице-президента США

Основными конкурентами на президентских выборах в США считались кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. По итогам всеобщего голосования победил Байден.

Трамп и Байден были основными кандидатами на пост президента США
Трамп и Байден были основными кандидатами на пост президента США
Фото: EPA

14 декабря в США коллегия выборщиков должна проголосовать за кандидатуры президента и вице-президента США по итогам голосования 3 ноября. Об этом сообщает CNN.

Выборщики будут голосовать в своих штатах, начиная с 10.00 по североамериканскому восточному времени (17.00 по Киеву).

Голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Основными конкурентами считались кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. По предварительным данным, по итогам всеобщего голосования Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, Трамп имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо не менее 270 голосов.

Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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