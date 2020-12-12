Верховный суд США отклонил иск Техаса об отмене результатов выборов президента

Отклонение иска Техаса, в котором генпрокурор штата требовал отменить результаты выборов в четырех других штатах, открывает путь для голосования коллегии выборщиков и утверждения демократа Джо Байдена избранным президентом США, отмечает CNN.

Верховный суд США указал, что Техас не имеет полномочий оспаривать результаты выборов в других штатах Фото: EPA

Верховный суд США отклонил иск генпрокурора штата Техас об отмене результатов выборов президента США в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине. Об этом сообщает телеканал CNN.

В решении суда сказано, что жалоба Техаса была отклонена "из-за отсутствия права" у властей штата оспаривать результаты выборов в других штатах. "Все остальные находящиеся на рассмотрении ходатайства отклоняются как спорные", – говорится в постановлении Верховного суда США.

В поддержку этого иска ранее высказывались действующий президент Дональд Трамп, а также власти 17 штатов. Как отмечает CNN, отклонение иска "является самым убедительным свидетельством того, что у Трампа нет шансов на отмену результатов выборов в суде".

Таким образом, в понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков должна провести голосование и подтвердить победу демократа, экс-вице-президента США Джо Байдена на выборах.

Трамп в Twitter выразил разочарование решением суда. "Верховный суд нас действительно подвел. Ни мудрости, ни мужества", – написал он.

Голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По предварительным данным, по итогам всеобщего голосования Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков, Трамп имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо не менее 270 голосов.

Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и тормозит процесс передачи власти, а также пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.