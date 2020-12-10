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17 штатов поддержали предложение Техаса отменить победу Байдена на выборах

Около 20 штатов США подали заявление в Верховный суд страны в поддержку заявки Техаса за отмену результатов президентских выборов в штатах, где победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Эксперты заявили, что иск Техаса противоречит конституции США.

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Байден уже объявил, что будет следующим президентом США
Байден уже объявил, что будет следующим президентом США
Фото: EPA

Штат Техас 8 декабря подал иск в Верховный суд США, которым оспаривает результаты президентских выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Об этом сообщило агентство Reuters.

В каждом из этих штатов избранным президентом объявили кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Иск подан генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном, который является членом Республиканской партии и союзником президента Дональда Трампа, сказано в сообщении.

Профессор юридической школы Уильяма и Мэри в Вирджинии Ребекка Грин заявила, что Техас не имеет права оспаривать то, как другие штаты проводили выборы. Она отметила, что это противоречит конституции США.

9 декабря Reuters сообщило, что к иску Техаса присоединилось еще 17 штатов. Они поддерживают инициативу об отмене результата президентских выборов.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Дональд Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24-го стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену

Сам Трамп, по данным СМИ, не будет приветствовать нового президента США в Белом доме. Вместо этого он может отправиться во Флориду на митинг против инаугурации Байдена.

Официально победителя выборов объявит председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Техас, Верховный Суд, Дональд Трамп, голосование, президент
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