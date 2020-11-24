Администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену

Директор управления общих служб США Эмили Мерфи заявила о готовности администрации президента США Дональда Трампа к формальной передаче власти демократу Джо Байдену.

Управление общих служб США сообщило штабу кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена о готовности администрации нынешнего президента страны, республиканца Дональда Трампа начать процедуру передачи власти, пишет 24 ноября американский канал CNN.

Директор управления Эмили Мерфи заявила, что пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов. Белый дом, по ее словам, не оказывал на нее давление.

Она подчеркнула, что на нее никогда не оказывали прямое или косвенное давление со стороны какого-либо должностного лица исполнительной власти, включая тех, кто работает в администрации общих служб США.

Отмечается, что команда Байдена получит доступ к финансовым ресурсам, в частности к $6,3 млн, чтобы начать передачу власти.

Такое решение даст возможность Байдену и избранному вице-президенту США Камале Харрис проводить брифинги по национальной безопасности, которые проводит Трамп, отмечает агентcтво Reuters.