Администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену

Управление общих служб США сообщило штабу кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена о готовности администрации нынешнего президента страны, республиканца Дональда Трампа начать процедуру передачи власти, пишет 24 ноября американский канал CNN.
Директор управления Эмили Мерфи заявила, что пришла к этому решению независимо, на основании закона и имеющихся фактов. Белый дом, по ее словам, не оказывал на нее давление.
Она подчеркнула, что на нее никогда не оказывали прямое или косвенное давление со стороны какого-либо должностного лица исполнительной власти, включая тех, кто работает в администрации общих служб США.
Отмечается, что команда Байдена получит доступ к финансовым ресурсам, в частности к $6,3 млн, чтобы начать передачу власти.
Такое решение даст возможность Байдену и избранному вице-президенту США Камале Харрис проводить брифинги по национальной безопасности, которые проводит Трамп, отмечает агентcтво Reuters.
Трамп в своем Twitter 24 ноября сообщил о поручении Управлению общих служб и своей команде "делать все, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Байдену. По словам американского лидера, такое решение он принял "в лучших интересах страны".
"Мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим!" – написал Трамп.
...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020
По его словам, Мерфи угрожали и оскорбляли. Он также поблагодарил ее за непоколебимую преданность США.
В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.
В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Байден уже объявил, что будет следующим президентом США и назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации. С победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.
Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация.
Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.