Байден назвал кандидатов на ключевые посты в администрации президента США

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена сообщили, что в команду пригласили опытных профессионалов.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США Фото: EPA

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал имена кандидатов, которых планирует назначить на ключевые посты в своей администрации в случае победы на выборах. Соответствующая информация опубликована на странице штаба политика в Twitter.

"Национальную безопасность и внешнюю политику США будут возглавлять опытные профессионалы, готовые восстановить принципиальное лидерство на мировой арене и достойное лидерство внутри страны", – говорится в сообщении.

Должность госсекретаря может занять Энтони Блинкен. Он был заместителем госсекретаря США в 2015–2017 годах.

На должность постпреда при ООН могут назначить Линду Томас-Гринфилд, а на пост советника по национальной безопасности – Джейка Салливана.

На пост главы министерства внутренней безопасности претендует Алехандро Майоркас, который занимал пост заместителя министра по внутренней безопасности в 2013–2016 годах. Майоркас может стать первым иммигрантом и латиноамериканцем, который окажется во главе этого министерства, напомнили в штабе Байдена.

Директором национальной разведки может стать Аврил Хейнс. Бывшего государственного секретаря США Джона Керри планируют назначить спецпосланником по климату.

Under the Biden-Harris administration, American national security and foreign policy will be led by experienced professionals ready to restore principled leadership on the world stage and dignified leadership at home. Read more: https://t.co/ojrTxrzafV — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 23, 2020

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.