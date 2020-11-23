Байден должен возобновить усилия по расследованию коррупции украинских олигархов, в том числе Фирташа и Коломойского – The Washington Post

"Ключевые украинские олигархи", включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, сыграли важную роль в блокировании реформ и в продвижении интересов России в Украине, поэтому новый президент США Джо Байден после вступления в должность должен вернуться к вопросу об их уголовном преследовании, пишет The Washington Post.

Джо Байден, который, вероятно, станет новым президентом США, всегда был одним из лучших американских друзей Украины и решительно поддерживал ее борьбу с российской агрессией и внутренней коррупцией, пишет американское издание The Washington Post в редакционной статье от 19 ноября.

Авторы отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с рядом проблем, при решении которых ему понадобится поддержка Вашингтона. Речь идет о ситуации с Конституционным Судом, который с августа вынес несколько постановлений, сдерживающих ключевые антикоррупционные реформы, в том числе работу реестра деклараций чиновников. Со ссылкой на мнение украинских экспертов издание пишет, что несколько судей могли принять такое решение под влиянием олигархов, которые стремятся сохранить старые коррупционные схемы.

Зеленский допустил и несколько собственных ошибок, например, оказал давление на уважаемого главу Нацбанка, который в итоге ушел в отставку, отмечают авторы. The Washington Post подчеркивает, что Международный валютный фонд и Европейский союз угрожают приостановить оказание необходимой финансовой помощи из-за отступления от курса реформ, поэтому украинскому лидеру может понадобиться помощь, и новый президент США может ее оказать.

В том числе, считают авторы статьи, Байден мог бы подготовить санкции против судей Конституционного Суда, которые причастны к ошибочным решениям. Также департамент юстиции Байдена может возобновить усилия по расследованию уголовных дел о коррупции против "ключевых украинских олигархов", включая Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, "которые сыграли важную роль в блокировании реформ и продвижении интересов России в Украине", сказано в публикации.

Важнейшим делом для Байдена будет реанимация политического союза между Вашингтоном и Киевом, который пользуется сильной поддержкой обеих партий в Конгрессе, но был почти разрушен нынешним президентом США Дональдом Трампом, пишет издание. По мнению журналистов, хотя Трамп и был вынужден возобновить военную помощь Украине, но в то же время он продолжал продвигать российскую дезинформацию о том, что Украина, а не режим президента РФ Владимира Путина вмешивалась в выборы в США в 2016 году.

Кроме того, Трамп никогда не приглашал Зеленского в Вашингтон, и исправление этого упущения должно стать одной из первых внешнеполитических инициатив Байдена, подытожили в The Washington Post.

6 августа 2020 года министерство юстиции США подало два гражданских иска к украинским бизнесменам Коломойскому и Геннадию Боголюбову, в которых требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.

В исках говорится, что бывшие владельцы "ПриватБанка" в период с 2008-го по 2016 год получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь в кипрском отделении "ПриватБанка", прежде чем перевести средства в США.

Эти деньги потратили на покупку недвижимости в США, в том числе на ту, которую американский минюст хочет конфисковать. Как сказано в заявлении ведомства, речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.

Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США. В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.

25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям.

Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.