Ряд депутатов от "Слуги народа" зарегистрировали приемные в бизнес-центре Коломойского – расследование "Схем"

В здании бизнес-центра "Миллениум" зарегистрированы общественные приемные депутатов от "Слуги народа" и партии "За майбутнє". Здание центра принадлежит компании ЗАО "Финансово-строительная компания" Глобал Эстейтс", которая связана с Коломойским и Геннадием Боголюбовым, сообщили журналисты проекта "Схемы".

Ряд народных депутатов Украины от правящей партии "Слуга народа" зарегистрировали свои приемные в бизнес-центре украинского бизнесмена Игоря Коломойского, в квартире его бизнес-партнера Тимура Миндича или по адресу связанных фирм. Об этом говорится в расследовании программы "Радіо Cвобода" "Схемы".

В Киеве на улице Владимирская, 12, где расположен бизнес-центр "Миллениум", зарегистрированы общественные приемные депутата Ольги Василевской-Смаглюк (бывшая журналистка телеканала "1+1", который принадлежит Коломойскому). В этом здании за ней числятся девять офисов и две части холла на трех разных этажах. Контактных данных рядом с этим адресом нет, сказано в расследовании "Схем".

Само здание офисного центра "Миллениум" принадлежит компании ЗАО "Финансово-строительная компания" Глобал Эстейтс", которая связана с Коломойским и Геннадием Боголюбовым, сообщили журналисты проекта.

В этом же здании находятся приемные депутатов Александра Куницкого (зарегистрировал приемную в шести офисах на седьмом и восьмом этажах и в холле), Александра Дубинского (работал на канале "1+1", имеет приемные в 13 офисах и трех частях холла на разных этажах здания), Ирины Констанкевич (занимает весь девятый этаж) и Тараса Батенко (делит этаж с Констанкевич).

Внефракционный депутат Руслан Требушкин указал все здание на Владимирской, 12 как одну из своих приемных без какой-либо конкретики. При этом он задекларировал безвозмездное пользование офисом на 62 м², предоставленным фирмой – владелицей бизнес-центра "Миллениум" – "Глобал Эстейтс".

Лидер "За майбутнє" Игорь Палица, давний партнер Коломойского, отметил своей депутатской приемной весь пятый этаж бизнес-центра, но телефонов не указал.

Журналисты пытались попасть к депутатам на прием, но большинство из них не указали телефоны. В само здание бизнес-центра их не пустила охрана. Когда они спросили об этом у парламентариев, ответ был примерно один: журналисты плохо старались, а попасть на прием к ним возможно, телефоны их известны.

Дубинский зарегистрировал еще одну свою общественную приемную в доме №3 на улице Царика. Это квартира, которая принадлежит бизнес-партнеру Коломойского Тимуру Миндичу. Попасть сюда на прием журналисты не смогли. Дубинский не предоставил никаких комментариев журналистам по этому поводу.

Подобная история и с приемной другого депутата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Игоря Абрамовича. Он разместил ее в доме №4 по улице Владимирской, но не указал никаких контактов. Съемочная группа "Схем" обошла три подъезда по улице Владимирской, 4, где должна располагаться общественная приемная Абрамовича, но охранник сказал, что такого депутата никогда не видел там.

Депутаты от "Евросолидарности" Петр Порошенко, Ирина Фриз, Нина Южанина и Михаил Забродский разместили свои приемные по адресу спортивного клуба "5 элемент", который принадлежит Порошенко. "Схемы" попробовали попасть туда к депутатам на прием, но безуспешно. Лидер "Евросолидарности" Порошенко не захотел отвечать на вопросы журналистов в кулуарах парламента.

"Простите", – сказал он и прошел мимо.

Другие депутаты "Евросолидарности" в ответ на вопросы журналистов, почему невозможно попасть к ним на прием, давали стандартные объяснения: "Позвоните", "Запишитесь заранее", "Вам не повезло" и другие.

Согласно закону Украины "О статусе народного депутата", парламентарий "постоянно поддерживает связи с избирателями в порядке, установленном законом".

"Общественная приемная – это непосредственно место выполнения депутатом обязанностей по коммуникации с гражданами Украины. [...] Это также место, где народный депутат должен принимать избирателей, желательно с четко утвержденному графику, чтобы граждане Украины знали, когда можно обратиться к народному депутату, поговорить с глазу на глаз", – пояснил журналистам "Схем" аналитик гражданской сети "Опора" Андрей Савчук.