Шустер: Самый правильный с точки зрения работы независимого журналиста владелец телеканала – Ахметов. Коломойский – самый страшный

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий, журналист Савик Шустер высказал мнение, что украинского бизнесмена Игоря Коломойского нельзя близко подпускать к средствам массовой информации.

Отвечая на вопрос журналистки, кто за 15 лет работы в Украине из собственников каналов был самым правильным с точки зрения работы независимого журналиста, Шустер сказал: "Ну, для меня, несомненно, Ринат Ахметов. Вот без никакого сомнения. В первый раз, когда мы работали вместе, я должен сказать, что я вообще с ним встречался, может, один раз. Сейчас мы встречаемся почаще, потому что мы футбол обсуждаем, у нас есть всякие другие темы, которые не касаются политики, которые мы обсуждаем. Но вот у него есть понимание, что ты не можешь навязать. Ну вот не можешь ты этого сделать".

Он подчеркнул, что Ахметов никогда не давил на него по поводу контента программы.

"Да ему это даже и неинтересно, мне кажется… И я считаю, что для этого человека Украина – это очень важно. Он очень много потерял, мы понимаем. Он потерял в Крыму, он потерял на Донбассе. Понятно, на Донбассе – это все прекрасно понимают. Вот мой опыт – я говорю еще раз: там пусть говорят, что говорят… Знаете, есть такое понимание: издатель. Вот Тед Тернер – издатель. Или Блумберг – издатель. Вот лучшего издателя я бы себе не желал. Ну правда. Я все делаю, обсуждаю с редакцией, у меня все открыто. Вот вообще нет никаких вот этих конспирологических вещей: это, то, кого-то приглашай, не приглашай, убери, забирай… Вообще... Что касается моей работы и вообще наших сейчас взаимоотношений, я вам скажу: лучше я бы себе не желал", – сказал Шустер.

Говоря о самом "жутком и ужасном" собственнике телеканала, журналист назвал фамилию Коломойского.

"Ну конечно, Игорь Валерьевич Коломойский. Самый страшный человек. Он делает только для себя. И только в своем понимании. Игорь Валерьевич Коломойский – это самый страшный человек, которого нельзя подпускать близко к средствам массовой информации. Близко просто нельзя подпускать... Помню, как он нас закрывал, и что он хотел, и как он хотел, и как он разговаривал, вообще как он относится к людям, и что он никого не считает за человека", – отметил телеведущий.

Он добавил, что считает Коломойского "очень отрицательным человеком в украинской журналистике".

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Игорь Коломойский входит в первую десятку богатейших украинцев по версии "Forbes Украина". В мае 2020 года журнал оценивал его состояние в $1 млрд. Он является основным владельцем медиахолдинга "1+1 медиа".

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