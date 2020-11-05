ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Чтобы соперничать с РФ в информационном поле, миллиарды не нужны. Давайте для начала сделаем хорошее радио

Организовать работу радиостанции, которая будет вещать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, значительно проще, чем наладить работу телеканала. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал телеведущий, журналист Савик Шустер.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер: В ОРДЛО же ничего не известно. Давайте им дадим информацию о них самих для начала
Шустер: В ОРДЛО же ничего не известно. Давайте им дадим информацию о них самих для начала
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Чтобы влиять на мнение жителей оккупированных районов Донбасса, Украине для начала нужно создать хорошую радиостанцию, которая будет вещать в ОРДЛО. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

"Миллиарды не нужны. Я не знаю, сколько потрачено на этот канал, который якобы вещает на Донбасс, что абсолютная фикция. "Дім"/"Дом"? Как он там называется? Что туда идет? Сколько денег туда идет? Откуда эти деньги? Мы не знаем. На Первый национальный канал, который вообще смотрят ровно его создатели, да и то я даже не уверен, что все. Сколько там? 2 млрд грн. Я не знаю, сколько они туда потратили. Но не меньше. О чем мы говорим? Так мы говорим: надо делать канал на Донбасс. Ребята, давайте для начала сделаем хорошую радиостанцию. Это легче. В машинах можно слушать, дома можно слушать. Совсем иначе проходит сигнал, совсем другие затраты. Они минимальные. Но давайте хоть сделаем настоящую, хорошую, человеческую, украинскую радиостанцию, которая будет вещать туда", – подчеркнул Шустер.

По его словам, жители ОРДЛО прежде всего нуждаются в информации о самих себе.

"И главное – вот в чем была суть "Радио Свобода"? Что великие россияне или советские – как хотим назвать – писатели, композиторы, художники, политики – все они в этом участвовали. И эти люди – у них реально было влияние на мозги. Говорили: "Что, у нас нет среди всех, кто оттуда уехал, нет людей, которые обладают доверием, харизмой и могут говорить с этим населением?" Есть. И рассказать им то, чего они не знают. Они же не знают, что происходит в карцерах, они не знают, что происходит в погребах, они не знают, кого когда захватывают. Они не знают, что происходит с людьми, которые, не дай бог, скажут что-то против вот этих вот... людей, которые там у власти. Там же ничего не известно. Давайте им дадим информацию о них самих для начала. И давайте пытаться с ними обсуждать", – сказал Шустер.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Полный текст интервью

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV экс-министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планировалось, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

27 февраля "Детектор медиа" сообщил, что новый вещатель получил название "Дім"/"Дом" с двуязычным логотипом.

2 марта Нацсовет по телерадиовещанию официально утвердил название "Дом" для телеканала и переоформил для него лицензию. Программная концепция вещания предусматривает 23 часа развлекательных передач и час информационно-аналитических и публицистических программ.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, Донбасс, оккупация, радио, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет
"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет
Волочкова: Маска – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек
Волочкова: Маска – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек
"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместными снимками с отцом
"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместными снимками с отцом
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы с ее матерью и дочерью
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы с ее матерью и дочерью
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденному сыну
"Первая в жизни съемка". Подольская устроила фотосессию новорожденному сыну
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS