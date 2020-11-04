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Шустер: Сейчас унижения я не чувствую. В прошлой власти, с Порошенко, я чувствовал себя абсолютно униженным

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий, журналист Савик Шустер заявил, что пятый президент Украины, нынешний нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко разрушил его бизнес и "выгнал практически из страны".

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Шустер (на фото) заявил, что Порошенко в его жизни "сыграл очень отрицательную роль"
Шустер (на фото) заявил, что Порошенко в его жизни "сыграл очень отрицательную роль"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Телеведущий и журналист Савик Шустер заявил в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман, что при власти пятого президента Украины, нынешнего нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко чувствовал себя "абсолютно униженным".

Об этом зашла речь, когда телеведущий комментировал полтора года нахождения на должности президента Владимира Зеленского.

"Я не чувствую себя униженным. Если в прошлой власти, с Порошенко, я чувствовал себя абсолютно униженным, потому что налоговая, потому что уголовные дела, потому что вот это вот все, не дай бог, сказать одно слово, которое не нравится, – у тебя сразу три комиссии какие-нибудь, и из налоговой… Вот это – унижение. Этого унижения, конечно же, нет сейчас", – сказал Шустер.

По его словам, Порошенко в его жизни "сыграл очень отрицательную роль".

"Когда я говорю, что я не объективен, – именно из-за этого. Потому что реально он разрушил программу, разрушил бизнес, выгнал практически из страны, испортил здоровье, если уже пойти дальше и дальше... Это человек, который по-настоящему моей жизни принес огромное количество вреда", – заявил Шустер.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

25 апреля 2016 года Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение Шустеру на работу в Украине, поскольку тот якобы не сообщил, что в 2015 году против него было открыто уголовное производство. Это решение было оспорено и в конечном итоге отменено после рассмотрения в нескольких инстанциях. 

Савик Шустер заявлял, что к его преследованию может быть причастен Порошенко, на тот момент занимавший должность президента.

Кроме того, в апреле 2016 года Государственная фискальная служба (ГФС) Украины сообщила, что расследует уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в отношении как должностных лиц ООО "Савик Шустер Студия", так и самого Шустера. В сентябре 2017-го гендиректор телеканала 3S.tv Павел Елизаров заявлял, что суд признал проверку ГФС незаконной.

28 февраля 2017 года телеканал 3S.tv прекратил вещание.

В сентябре 2019-го, когда президентом уже стал Зеленский, Шустер возобновил выпуск ток-шоу на украинском телевидении.

Теги: Петр Порошенко, налоги, Савик Шустер, бизнес, Алеся Бацман, журналисты, президент, телеведущий, проверки
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