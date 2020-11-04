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Шустер: С Россией надо разговаривать очень агрессивно

Украина должна жестко говорить с Россией, как с диктаторской страной, которая убивает людей в Берлине, Париже и Лондоне. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил телеведущий, журналист Савик Шустер.

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Шустер: Должна быть сильная политика, это не может быть политика "бла-бла"
Шустер: Должна быть сильная политика, это не может быть политика "бла-бла"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По поводу ситуации на Донбассе Украине следует говорить с Россией более жестко, чем сейчас. Такое мнение в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

"С Россией надо разговаривать, я считаю, очень резко, очень агрессивно. "Вот вы – такое общество, у вас "Новичок", спокойно вы им пользуетесь. У вас очень большое количество политзаключенных. Вы вообще страна диктаторская. И я с вами разговариваю как с диктаторской страной". С диктаторской страной всегда сложно разговаривать, с ней всегда надо разговаривать с позиции силы или с позиции страны, у которой много союзников", – сказал он.

По словам телеведущего, он не видит пока "яркого человека", который бы мог взять на себя функцию переговорщика.

"Это должен быть человек, который: а) решит проблему с Россией… Просто реально возьмет и решит проблему с Россией, без этих вот игр. Да, вот там мы умнее, они менее умные, сейчас мы будем делать то, мы сейчас будем делать это, ОРДЛО, стена – не стена, что будет, план A, план В, план С… Ни фига. Так нельзя разговаривать с Россией", – считает Шустер.

Он подчеркнул, что с Россией нужно быть "очень жесткими".

"Что надо обязательно делать – это восстановить границу на Донбассе. Эту границу надо восстановить по-любому. И это должна быть сильная политика, это не может быть политика "бла-бла". Они же все время переговариваются: там [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак – с [замглавы администрации президента РФ Дмитрием] Козаком: "Мы это, то", – там это все… Вот эти все терки и тому подобное. И конечно, Россия… Не знаю. В три миллиона раз более опытная, в три миллиона раз более сильная… И мы с ними пытаемся говорить, как бы "мы вас не будем обижать – и может, вы нам что-то сделаете". Так не работает. Мы вас будем обижать. Потому вы – диктатура, жесткая диктатура, вы убиваете людей в Берлине, в Париже, в Лондоне", – объяснил Шустер.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Украина, Савик Шустер, переговоры, агрессия, Алеся Бацман, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, телеведущий, диктатура, Новичок
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