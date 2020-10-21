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Шустер: При мысли, что я буду встречаться с Лавровым, Зеленский спать ночью не будет

Журналист Савик Шустер в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что считает интересной идею, что он может стать главой МИД Украины, но предположил, что президент Владимир Зеленский не будет ее рассматривать в том числе потому, что Шустеру придется вести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Шустер: Я бы сказал Лаврову: "Перестань валять дурака, я тебя знаю и понимаю"
Шустер: Я бы сказал Лаврову: "Перестань валять дурака, я тебя знаю и понимаю"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналист Савик Шустер в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что посчитал бы заманчивым предложение стать министром иностранных дел Украины. 

Бацман спросила, согласился ли бы Шустер принять предложение президента Украины Владимира Зеленского и войти в украинское правительство, например, занять должность главы МИД или министра социальной политики. 

"Министр иностранных дел – это заманчиво. Хотя я думаю, что он никогда на это не пойдет", – ответил Шустер. 

Журналист предположил, что Зеленский не будет рассматривать такую идею в том числе из-за того, что главе МИД Украины придется вести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"При мысли, что я буду встречаться с Лавровым, Владимир Александрович спать ночью не будет. Почему? Потому что я и Лавров – два разных мира", – сказал Шустер и уточнил, что они с Лавровым давно знакомы.

Журналистка спросила, что бы Шустер сказал Лаврову при встрече. 

"Перестань валять дурака, я тебя знаю и понимаю. А дальше давай начистоту", – ответил Шустер. 

Он сказал, что считает Ларова одним из самых опытных дипломатов в мире. 

"Это человек особый. Мне о нем много рассказывал [экс-глава МИД РФ, бывший премьер-министр России] Евгений Примаков, который его знал очень хорошо. Знаете, россияне – они все игроки в шахматы, а я бы с ними в шахматы не играл. Есть другие виды спорта, немножко более прямые. Если они ведут войну на территории моей страны, я должен с ними куртуазный чат вести? Нет, так нельзя", – сказал Шустер.

Он отметил, что на посту главы МИД своей главной задачей считал бы окончание войны на Донбассе.

"Это все на востоке должно закончиться – так или иначе. Вот как оно закончится – так закончится, но оно должно закончиться. Что можно сделать? В первую очередь надо привлечь Америку в эту историю, потому что вся "Нормандская четверка" ни о чем. Тем более, что мы понимаем, что, возможно, [канцлера Германии] Ангелы Меркель, которая сегодня является несомненным лидером Европы, через год уже не будет в политике, что [президент Франции Эммануэль] Макрон  человек особенный, Франция ведь исторически любила и любит Россию.... Поэтому, конечно же, очень важно было бы привлечь [к переговорам] Америку, но по возможности не [президента Дональда] Трампа – посмотрим, выиграет он выборы или нет. Если Америка останется такой, какой была эти четыре года, будет очень сложно что-то делать Украине. Явно, что симпатии Трампа на стороне [президента РФ Владимира] Путина, это все понимают. Сложно действовать в этой ситуации, но что-то все равно надо [делать]. Превращать это в такое вялотекущее Приднестровье точно нельзя. Украина – другая страна, она по масштабам другая, она расположена иначе, все же она не Молдова", – сказал Шустер. 

Он убежден, что Украина не сможет развиваться, пока конфликт на Донбассе будет тлеть.

"Оттуда ты можешь взорвать все, что хочешь, любые начинания, которые будут хорошие", – отметил журналист.

Шустер подчеркнул, что в переговорах с Россией на месте украинского руководства занял бы более агрессивную позицию. 

Интервью с Шустером выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 19.00. 

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию. С конца 1970-х занимается журналистикой. Сотрудничал с американскими, немецкими, итальянскими, российскими СМИ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслируется в эфире канала "Украина". Шустер – гражданин Канады и Италии.

Теги: Ангела Меркель, Савик Шустер, Сергей Лавров, МИД Украины, МИД России, Евгений Примаков, нормандский формат, Владимир Зеленский, война на Донбассе, Эммануэль Макрон
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