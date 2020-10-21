Шустер: Легализация проституции – санитарная проблема

Шустер: Например, сегодня я хочу провести вечер с женщиной. Я ведь ничего о ней не знаю. Она же ко мне не приходит со справкой Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналист Савик Шустер в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что легализация проституции является санитарной, а не морально-этической проблемой.

"Легализация проституции в первую очередь – это санитарная проблема, чтобы не было никаких инфекций. Все равно эта профессия востребована, она есть. Можно скрывать, говорить, что ее нет, но она есть", – отметил Шустер.

Он сказал, что в странах, где сексуальные услуги можно предоставлять легально, существуют профсоюзы, которые следят за соблюдением санитарных правил проститутками.

"Во Франции есть профсоюз женщин и уже сейчас мужчин, которые зарабатывают деньги таким путем, там есть санитарные правила, они постоянно проходят медобследования. Люди, которые пользуются этим услугами, ничем не рискуют", – отметил журналист.

В Украине же медицинское обследование женщин, которые предоставляют сексуальные услуги, не является обязательным, продолжил он.

"Например, сегодня я хочу провести вечер с женщиной. Я ведь ничего о ней не знаю. Она же ко мне не приходит со справкой. То ест это санитарная проблема", – объяснил журналист.

Интервью с Шустером выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 19.00.

Занятие проституцией является незаконным видом деятельности в Украине. За него предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере 85–170 грн. Если в течение года нарушение повторяется, штраф составляет 136–255 грн. В то же время Уголовный кодекс устанавливает уголовную ответственность за сутенерство и вовлечение в занятие проституцией в виде лишения свободы на срок от трех до 15 лет.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко считает, что проституцию в Украине нужно легализовать, "потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся".

Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" проводила в апреле 2020 года, 65% украинцев не поддерживают легализацию проституции в Украине, 24% поддерживают, 11% затруднились с ответом.