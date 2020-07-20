Третьякова поддержала легализацию секс-индустрии в Украине

Сутенеры получают прибыли и не платят налоги, это аргумент в пользу легализации секс-индустрии, считает глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова ("Слуга народа").

Третьякова заявила, что является "сторонницей легализации в Украине всего, что возможно" Фото: radiosvoboda.org

Секс-индустрию в Украине стоит узаконить, чтобы государство могло контролировать деятельность ее работников. Такое мнение в интервью hromadske высказала народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Секс-индустрия – это одна из старейших, как говорят, профессий. Она есть, была и будет. А те, кто ее организуют, так называемые сутенеры, работают в "черной" части спектра экономики. Они получают прибыли и не платят налоги", – сказала депутат.

По ее словам, из сферы предоставления интимных услуг нужно убрать явления аморального характера (унижение, элементы торговли людьми).

"Когда есть лицензия и когда это цивилизованно, это можно контролировать", – убеждена глава комитета.

На вопрос, нуждаются ли в социальной защите работники секс-индустрии, депутат ответила, что на государство может рассчитывать любой гражданин Украины.

"Человек, который работает в этой сфере, будет потом требовать от государства пенсионное обеспечение; если что-то произойдет в смысле несчастного случая и это приведет, например, к инвалидности, то социальные службы будут подключаться", – рассказала она.

Третьякова уточнила, что является "сторонницей легализации в Украине всего, что возможно".