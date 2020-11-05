Шустер: За полтора года президентства Зеленского я о нем понял, что он реально желает вытащить Украину из ямы

Шустер: Зеленский и люди, которые вокруг него – не участвовали ни в каких украинских процессах до этого. Они чистые люди в этом смысле Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Украины Владимир Зеленский реально желает вытащить страну из ямы. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

"Я о нем понял, что он реально желает добра, что он реально не пришел сюда нажиться или получить какие-то другие бенефисы, что он человек намерений, что он очень положительный, что он человек, который желает этой стране добра и желает ее вытащить из ямы, в которой она оказалась. А она оказалась в яме", – отметил Шустер.

По его мнению, команда президента допускает много ошибок.

"Как он это делает – это уже немножко другая история. Я не согласен с тем, как это молодое поколение сегодня живет в политическом мире. Я считаю, что они очень во многом ошибаются... Зеленский и люди, которые вокруг него – это же все молодое поколение. В том смысле, что они не участвовали ни в каких украинских процессах до этого. Они чистые люди в этом смысле", – подчеркнул Шустер.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Полный текст интервью

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

ВИДЕО