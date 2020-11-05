ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: За полтора года президентства Зеленского я о нем понял, что он реально желает вытащить Украину из ямы

Владимир Зеленский стал президентом Украины не для того, чтобы наживаться на этой должности. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

 
|
Шустер: Зеленский и люди, которые вокруг него не участвовали ни в каких украинских процессах до этого. Они чистые люди в этом смысле
Шустер: Зеленский и люди, которые вокруг него – не участвовали ни в каких украинских процессах до этого. Они чистые люди в этом смысле
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Украины Владимир Зеленский реально желает вытащить страну из ямы. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил телеведущий, журналист Савик Шустер.

"Я о нем понял, что он реально желает добра, что он реально не пришел сюда нажиться или получить какие-то другие бенефисы, что он человек намерений, что он очень положительный, что он человек, который желает этой стране добра и желает ее вытащить из ямы, в которой она оказалась. А она оказалась в яме", – отметил Шустер.

По его мнению, команда президента допускает много ошибок.

"Как он это делает – это уже немножко другая история. Я не согласен с тем, как это молодое поколение сегодня живет в политическом мире. Я считаю, что они очень во многом ошибаются... Зеленский и люди, которые вокруг него – это же все молодое поколение. В том смысле, что они не участвовали ни в каких украинских процессах до этого. Они чистые люди в этом смысле", – подчеркнул Шустер.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Полный текст интервью

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, Савик Шустер, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, президент
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет
"Мне порой тяжеловато". Сумская рассказала, сколько килограммов набрала за 14 лет
Волочкова: Маска – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек
Волочкова: Маска – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек
"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместными снимками с отцом
"Лучший футболист всех времен". Ириша Блохина поделилась совместными снимками с отцом
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Пресняков обнародовал совместное фото с 29-летним сыном
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Michelle Andrade в стрингах и топе снялась для обложки мужского глянца
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Певица Layah (экс-Бушмина) позировала обнаженной на фоне свалки
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Брежнева в купальнике показала себя настоящую
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Дикусар: Злых женщин я не люблю
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
Осадчая в бело-красном наряде высказалась в поддержку протестов в Беларуси
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
"Я хотела навсегда сбежать в церковь". Alyosha рассказала, что мечтала стать монахиней
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
Поцелуи и объятия. Невестка Ющенко показала романтические фото с его сыном
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы с ее матерью и дочерью
"Под копирку созданы". Поклонники Заворотнюк отметили сходство актрисы с ее матерью и дочерью
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
Малахова рассказала, что стало причиной развода с бывшим мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа клоун
Дочь Кошевого о буллинге в школе: Дети думают, что мой папа – клоун
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS