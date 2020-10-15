Корбан: Как только Филатов стал мэром, Коломойский начал звонить и брутально давить на него

Бизнесмен Геннадий Корбан рассказал, почему городской голова Днепра Борис Филатов перестал общаться с бизнесменом Игорем Коломойским.

Корбан: Филатов (на фото) просто выключил телефон, и с тех пор они не общаются Фото: Borys Filatov / Facebook

Бизнесмен Геннадий Корбан рассказал в интервью "Бабелю", которое опубликовано 15 октября, что мэр Днепра Борис Филатов перестал общаться с бизнесменом Игорем Коломойским практически сразу после своего избрания на должность городского головы.

"Как только Филатов стал мэром, [Игорь Коломойский] начал звонить и брутально давить на него: "А че тут, а че там, а позвони тому, а сделай то". Он просто выключил телефон, и с тех пор они не общаются", – сказал Корбан.

Сам он продолжал общаться с Коломойским, но нечасто. Их общение прервалось перед вторым туром президентских выборов в 2019 году.

"Я знаком с Коломойским около 20 лет, и я его тонко чувствую. Я знаю, о чем он думает, что он скажет в следующий момент, как ответит этому человеку и этому человеку, как отреагирует в той или иной ситуации. Отношения с ним – это как вязкое болото. У него есть уникальное свойство: даже когда он ссорится с людьми, он не ссорится до конца. Он может судиться с [бизнесменом Виктором] Пинчуком, но при этом звонить ему и разговаривать, когда [в судах идет] "заруба" не на жизнь, а на смерть. Такая же история с Петром Порошенко и Александром Грановским", – говорит Корбан.

Филатов до политической карьеры был адвокатом, занимался в том числе делами группы "Приват" Коломойского. В 2014 году был заместителем Коломойского, когда тот возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию. В 2015 году Филатов стал мэром Днепра.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в 2018 году Коломойский сказал, что Филатов "пытается заочно хамить иногда, но он не обращает на это внимания".

Филатов ответил, что, "наверное, нахамил ему в подсознании". "Представьте, каким нужно быть хамом, чтобы нахамить самому главному хаму. Но у нас хорошая школа общения. Мы давно друг друга знаем", – сказал мэр Днепра.