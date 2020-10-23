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"Тебе Коломойский разрешил со мной говорить?" – "Тупое животное". Притула и Дубинский поспорили в прямом эфире. Видео

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и кандидат в мэры Киева, шоумен и ведущий Сергей Притула поспорили на шоу "Право на владу" на канале "1+1" 22 октября. Дубинский спросил у Притулы, сколько в Киеве линий метро. Притула сказал, что не будет отвечать на вопросы нардепа. "Я с вашего позволения позволю себе не отвечать на вопросы человека, которого считаю абсолютным мерзавцем, человеком, который создавал фейки во время Революции достоинства, где погибали люди. Мне крайне странно видеть этого подонка в вашей студии. Я все-таки из соображений гигиены какой-то не буду опускаться..." – сказал шоумен. Дубинский в ответ обозвал Притулу "тупым животным".

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Притула и Дубинский поспорили в эфире
Притула и Дубинский поспорили в эфире
Скриншот: ТСН / YouTube

"Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева, это обидно. Потому что киевляне этого не заслужили. А когда такое тупое животное позволяет себе еще и кого-то оскорблять, это вдвойне странно и смешно", – сказал он.

Затем они начали говорить одновременно. "Да, конечно. Поговорите еще. Эта ваша мармыза очень меня сейчас радует. Кстати, очень странный случай в истории общения господина Дубинского с моей персоной. Первый раз в истории Дубинский, говоря обо мне, не использует мат. Мне кажется, что это достижение… Да заткнись! Тебе что, [бизнесмен Игорь] Коломойский разрешил говорить сегодня со мной, что ли?" – сказал Притула.

"Я вам не "тыкаю", хоть вы и животное", – ответил нардеп.

"Еще не хватало, чтобы ты мне "тыкал", – сказал шоумен.

видео

Видео: ТСН / YouTube ZV37
Теги: Игорь Коломойский, Сергей Притула, Александр Дубинский, телеканал 1+1
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