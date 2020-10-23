"Тебе Коломойский разрешил со мной говорить?" – "Тупое животное". Притула и Дубинский поспорили в прямом эфире. Видео

"Когда тупое животное баллотируется в мэры Киева, это обидно. Потому что киевляне этого не заслужили. А когда такое тупое животное позволяет себе еще и кого-то оскорблять, это вдвойне странно и смешно", – сказал он.

Затем они начали говорить одновременно. "Да, конечно. Поговорите еще. Эта ваша мармыза очень меня сейчас радует. Кстати, очень странный случай в истории общения господина Дубинского с моей персоной. Первый раз в истории Дубинский, говоря обо мне, не использует мат. Мне кажется, что это достижение… Да заткнись! Тебе что, [бизнесмен Игорь] Коломойский разрешил говорить сегодня со мной, что ли?" – сказал Притула.

"Я вам не "тыкаю", хоть вы и животное", – ответил нардеп.

"Еще не хватало, чтобы ты мне "тыкал", – сказал шоумен.