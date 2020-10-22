Бывшая жена Притулы заявила, что не давала интервью и не рассказывала о домашнем насилии

Экс-супруга украинского шоумена и кандидата в мэры Киева Сергея Притулы Юлия Притула назвала информацию о якобы ее интервью с обвинениями бывшего мужа в избиении "говностатьей в говноиздании с псевдоинтервью".

Юлия Притула: Люди, остановитесь! Мне не приходилось давать ни одного интервью, тем более по поводу своих отношений Фото: Притула Юлія / Facebook

Бывшая жена кандидата в мэры Киева, шоумена Сергея Притулы, заявила, что СМИ распространяют фейковое интервью от ее имени, в котором она якобы обвиняет своего экс-супруга в избиениях. Об этом Юлия Притула написала в своем Facebook.

"Жила я и горя не знала. Думала, смогу оставить без внимания говностатью в говноиздании, это мое псевдоинтервью якобы с моим участием... Примитивное такое интервью, с позиции овцежертвы, с противными деталями, примитивная попытка навредить репутации... Посмеялись еще с Сергеем над моментом о кофе. Было бы смешно, если бы не было так печально – мне начали слать тексты сочувствия и поддержки... Люди, остановитесь! Мне не приходилось давать ни одного интервью, тем более по поводу своих отношений, ни одного! Не большая я звезда, чтобы интервью раздавать, не просит меня никто. В споре меня можно остановить разве что оружием, обидчикам даю такой отпор – жалеют, что затронули. Кто знает, как "достать" ублюдков, которые разместили клевету?" – написала она.

Интервью опубликовало 18 октября издание Zirki.info.

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем", талант-шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале" и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

11 августа Притула объявил, что идет в мэры Киева от партии "Голос". Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.