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ПОЛИТИКА

Береза назвал партию Пальчевского фейковой оппозицией

В случае попадания команды бизнесмена Андрея Пальчевского в Киевсовет никакой реальной оппозиции его политическая сила формировать не будет из-за общих с властью бизнес-интересов, заявил кандидат в мэры Киева от "Эко Партии Березы" Борислав Береза.

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Борислав Береза: Не надо забывать, что сам Пальчевский бизнесмен, владелец элитной клиники Eurolab, где сдавал анализы Зеленский накануне выборов
Борислав Береза: Не надо забывать, что сам Пальчевский – бизнесмен, владелец элитной клиники Eurolab, где сдавал анализы Зеленский накануне выборов
Фото: rubryka.com

Партия Андрея Пальчевского – это контролируемая оппозиция, за созданием которой стоит "Слуга народа", политическая сила призвана оттянуть в Киеве голоса тех избирателей, которые стремятся поддержать действительно оппозиционные партии, заявил на своей странице в Facebook кандидат в мэры Киева от "Эко Партии Березы" Борислав Береза.

Политик назвал партию "Победа Пальчевского" ширмой.

"Список партии напоминает винегрет из столичных депутатов от "Солидарности", "Батьківщини", "Єдності" и молодых талантов из "Слуги народа". Один из них, например, Дмитрий Радченко от СН, который год назад проиграл выборы в народные депутаты на округе в Донецкой области, а теперь баллотируется в Святошинском районе. Неожиданно полюбил Киев. Другой кандидат – Людмила Костенко от "Солидарности", которая стала известна в Киеве после того, как правоохранители остановили ее за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ее спутник, заместитель мэра Киева Слончак Владимир напал на патрульных. А еще Сергей Майзель, который тоже был в "Солидарности" и руководил штабом близкого соратника действующего мэра Анны Старостенко на выборах 2019 года", – написал Береза.

По словам кандидата, в случае попадания команды Пальчевского в Киевсовет никакой реальной оппозиции эта политическая сила формировать не будет из-за общих с властью бизнес-интересов.

"Не надо забывать, что сам Пальчевский – бизнесмен, владелец элитной клиники Eurolab, где сдавал анализы [президент Украины Владимир] Зеленский накануне выборов. Той самой клиники, рядом со зданием которой в Соломенском районе сейчас ведется новое строительство – прямо над Соломенским ландшафтным парком. И почему-то столичные чиновники его в упор не замечают, не проверяют. Видимо, знают, кто строит. Поэтому неужели кто-то думает, что после выборов Пальчевский будет защищать интересы киевлян? Нет, в Киевсовете его интересуют в первую очередь свои коммерческие интересы и сотрудничество с действующей властью", – считает Береза.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5201903346502396

О решении второй раз баллотироваться на должность киевского городского головы и планах "Эко Партии Березы" идти на выборы в Киевсовет Береза сообщил в августе.

18 сентября в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко Партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко Партии Березы" в состав Киевсовета. Видео об этом Береза опубликовал в своем YouTube.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Они состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Киев, выборы, оппозиция, Борислав Береза, Киевсовет, местные выборы, Людмила Костенко, Слуга народа, Андрей Пальчевский, Сергей Майзель, Эко Партия Березы
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