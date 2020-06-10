Уволенный первый зам Кличко предстанет перед судом за нападение на полицейского

Обвинительный акт направлен в суд Киева для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре города.

Слончак утверждал, что не нападал на патрульных Фото: Володимир Слончак / Facebook

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт за нападение на полицейского в отношении бывшего первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом сообщили в прокуратуре Киева на странице в Facebook.

"Киевская местная прокуратура №9 направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего столичного чиновника, подозреваемого в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины)", – сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре Киева напомнили, что инцидент произошел на территории Соломенского района столицы.

Вечером 26 апреля в центре Киева полиция остановила Mercedes за незначительное нарушение правил дорожного движения, однако ситуация перешла в конфликт. В автомобиле находились Слончак и депутат Киевсовета Людмила Костенко.

На видео, которое, по всей видимости, было снято на нагрудную камеру полицейского, видно, что в начале конфликта Слончак пытался выяснить, почему остановили автомобиль. Ему объяснили, что водитель забыла включить фары. Слончак начал возмущаться, что полицейские якобы не останавливали другие автомобили, показывал свое удостоверение и приглашал в КГГА. "Ты не быкуй, бл...дь! Че ты вы...бываешься?" – кричал чиновник полицейским. Они просили снизить тон. В какой-то момент конфликта один из правоохранителей крикнул Слончаку: "Чего кричать?" "Ты на меня голос не повышай!" – ответил Слончак и толкнул полицейского, тот толкнул чиновника в ответ. "Ты на кого руку поднял? Ты че?" – закричал Слончак. После этого полицейские сообщили, что Слончак задержан.

Слончак утверждал, что не нападал на патрульных, а "полиция вызывающе превышала свои полномочия".

Мэр Киева Виталий Кличко 27 апреля в ходе брифинга заявил, что уволил своего заместителя.

Национальная полиция 26 апреля открыла уголовное производство по факту нападения заместителя главы КГГА на правоохранителя.

На сайте КГГА опубликовано распоряжение об увольнении Слончака по собственному желанию. Документ от 27 апреля подписал Кличко.

28 апреля Соломенский районный суд Киева принял решение о применении в отношении Слончака меры пресечения в виде ночного домашнего ареста до 27 июня.