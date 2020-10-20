Зеленский, Притула и Разумков попали в топ-3 политиков с безупречной репутацией – соцопрос

Почти 68% украинцев не могут назвать ни одного политика с безупречной репутацией, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 20 октября.
На вопрос, кто из политических деятелей имеет безупречную репутацию, 12,2% называли действующего президента Владимира Зеленского, 9,2% опрошенных – кандидата в мэры Киева от партии "Голос" Сергея Притулу.
Готовы ручаться за репутацию спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 4,9%, за нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко – 4,1%, пятого президента Украины Петра Порошенко безупречным считают 3,7%.
Социологи выясняли у респондентов, с какой партией украинцы чаще всего ассоциируют коррупцию. 49% респондентов назвали партию "Европейская солидарность", 32% – "Батьківщину", 31% – ОПЗЖ.
71% респондентов не смог назвать ни одной партии, которая бы, по их мнению, имела бы безупречную репутацию.
Опрос проводился с 8-го по 15 октября. В нем приняли участие 1009 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в 73 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме АР Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольной Украине территории.