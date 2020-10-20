Половина украинцев связывают коррупцию с Порошенко и его партией – опрос

52,9% граждан Украины считают пятого президента страны, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко политиком, который больше всего ассоциируется с коррупционными скандалами.
Об этом свидетельствуют опубликованные 19 октября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Опрашиваемые могли выбрать пять вариантов ответа.
В тройку самых ассоциируемых с коррупцией политиков вошли также лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко (35,2%) и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук (29,5%).
На вопрос, кто из политиков имеет безупречную репутацию, больше всего ответили, что президент Владимир Зеленский (12,2% опрошенных). На втором и третьем местах шоумен Сергей Притула (9,2%) и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Партия "Европейская солидарность", которую представляет Порошенко, стала лидером в ряду политсил, которые украинцы ассоциируют с коррупцией больше всего, – так считает 49,2% респондентов (было пять вариантов ответа).
Та же ЕС у 53,5% опрошенных ассоциируется с евроинтеграцией Украины.
Социологическое исследование проводилось с 17-го по 19 сентября методом интервью с использованием планшета. Опрошено 1009 человек. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.
Порошенко был президентом с мая 2014 года по май 2019 года.