Половина украинцев связывают коррупцию с Порошенко и его партией – опрос

Опрос КМИС показал, что 52,9% украинцев считают пятого президента Петра Порошенко замешанным в коррупционных скандалах. Партию "Европейская солидарность", от которой он был избран нардепом, 49,2% респондентов назвали наиболее ассоциируемой с коррупцией.

Порошенко был президентом Украины до мая 2019 года Фото: eurosolidarity.org

52,9% граждан Украины считают пятого президента страны, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко политиком, который больше всего ассоциируется с коррупционными скандалами.

Об этом свидетельствуют опубликованные 19 октября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Опрашиваемые могли выбрать пять вариантов ответа.

В тройку самых ассоциируемых с коррупцией политиков вошли также лидер "Батьківщини", нардеп Юлия Тимошенко (35,2%) и нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук (29,5%).

На вопрос, кто из политиков имеет безупречную репутацию, больше всего ответили, что президент Владимир Зеленский (12,2% опрошенных). На втором и третьем местах шоумен Сергей Притула (9,2%) и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Инфографика: kiis.com.ua

Партия "Европейская солидарность", которую представляет Порошенко, стала лидером в ряду политсил, которые украинцы ассоциируют с коррупцией больше всего, – так считает 49,2% респондентов (было пять вариантов ответа).

Та же ЕС у 53,5% опрошенных ассоциируется с евроинтеграцией Украины.

Инфографика: kiis.com.ua

Социологическое исследование проводилось с 17-го по 19 сентября методом интервью с использованием планшета. Опрошено 1009 человек. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Порошенко был президентом с мая 2014 года по май 2019 года.