Большинство украинцев поддерживают протестующих в Беларуси – опрос

Президента Беларуси Александра Лукашенко в противостоянии митингующим поддерживают около трети украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

45,3% украинцев в противостоянии белорусских властей и протестующих граждан Беларуси поддерживают последних. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 24 сентября.

В то же время 31,3% опрошенных в этом противостоянии поддерживают президента Беларуси Александра Лукашенко.

Еще 23,4% респондентов не смогли определиться со своей позицией по данному вопросу.

Соцопрос проводился с 12-го по 16 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины, за исключением оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% – для показателей, близких к 25%, 1,4% – для показателей, близких к 10%.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали.

После тайной инаугурации Лукашенко в Беларуси начались стихийные протесты.